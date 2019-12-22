黃偉綸：新開放維港海濱長廊總長度增至23公里　增長約10%

添馬與會展的海濱長廊10月正式開放使用。發展局局長黃偉綸今日（22日）發表網誌，今年新開放的海濱長廊長達2公里，分布維港兩岸多個地區，令目前維港海濱長廊的總長度達23公里，增長約10%。 他又指，海濱會與民間設計師的合作，定期舉辦「期間限定」設計。為配合聖誕節，添馬至會展的長廊安裝了特別的藝術裝置。

今年新開放的海濱長廊長達兩公里，包括圖中的添馬至會展的海濱長廊，令目前維港海濱長廊的總長度增至23公里。（發展局圖片）

黃偉綸說，該段新海濱長約560米、闊約6米。不過，由於工程關係，目前長廊仍設有圍板，待工程完成後會移走圍板，騰出的用地將成為海濱長廊的一部分。

他說，有關安排貫徹政府和海濱事務委員會倡議的「先駁通，再優化」理念（incremental approach），現時臨海路段率先開放，較原定計劃提早15個月。

裝置設計師關舒文在添馬至會展的長廊設霓虹燈藝術裝置。（發展局圖片）

海濱定期舉辦「期間限定」設計

黃偉綸又指，「先駁通」的長廊以簡約設計為主，但會透過與民間設計師的合作，定期創作設施及裝置。臨近聖誕，添馬至會展的長廊會安裝了兩組小型維港霓虹燈裝置。而長廊中段登岸台階附近，則鋪砌了兩塊透明地磚，磚內展現了香港舊式住家的模型；不遠處也有「大牛龜」電視機藝術裝置，讓市民重溫昔日的香港情懷。

黃偉綸說，未來希望物色更多海濱空間，與民間合作進行不同短期項目，建立多姿多采的海濱。