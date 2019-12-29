港鐵員工籌組新工會　冀助擺脫「黨鐵」之名

反《逃犯條例》修訂風波持續逾半年，近日更促使多個行業發起新工會。其中，有港鐵員工在8·31太子站事件後，不滿港鐵的回應態度及處理手法，籌組新工會「港鐵新動力」，工會亦於11月正式刊憲成立。 工會主席陳凱暉表示，現時新工會有300名會員，全部均是港鐵的全職員工，大部分是車務部前線職員，當中超過六成會員是年資5年以下及35歲以下。

新工會主席陳凱暉表示，現時新工會有300名會員，全部均是港鐵的全職員工。（曾凱欣攝）

籌組新工會 望在不同議題上爭取權益

現時港鐵共有8個工會，除了新工會外，部分工會來自工聯會、職工盟及勞工社團聯會。外務副主席吳景祥表示，成立新工會希望為同事爭取應有的勞工福利。陳凱暉提到，在7.21及8.31事件後，不少員工曾實名聯署，但港鐵僅以官腔回應，沒有提供實質改善措施，故決定籌組新工會，為員工發聲。

自反修例運動以來，港鐵亦捲入風波，被示威者稱「黨鐵」，陳凱暉認為港鐵經常封站和飛站，才會導致市民不滿，給人「為政權服務」的印象，令公司名譽掃地，故期望透過新工會能擺脫此稱號。

外務副主席吳景祥表示，成立新工會除了希望在反修例運動上發揮作用，亦望在運動完結後繼續為同事爭取應有的勞工福利。（曾凱欣攝）

不排除日後組織工業行動

陳凱暉透露，現時重鐵車長薪酬起薪點為一萬六千元，惟每年薪金加幅及升職機會不足，同時又希望透過工會為員工爭取同級別職位薪金睇齊。

陳又指，不排除日後會組織工業行動，就某些議題發起罷工行動，並樂意跟其他工會合作，但現時暫未有進一步打算亦未與其他工會溝通。現時新工會會於民陣1月1日元旦遊行期間擺設街站，招募新成員。

溝通會上提公開閉路電視片段 惟被其他公會打斷發言

陳凱暉指，港鐵對新工會成立持開放態度，沒有任何打壓行為，工會成立後公司亦有安排溝通會面見車務總監劉天成。惟在溝通會其間，陳曾提及有關港鐵7.21元朗站襲擊事件及8.31港鐵太子站公開閉路電視完整片段的訴求，其間被其餘工會成員多次打斷發言，對其行為未能做到港鐵內部「互敬互重」的文化感到失望。

他續指，在籌組工會後亦有向會員派發問卷，發現有不少員工亦關注公司對被捕員工的相關安排，故曾在溝通會上提出。他指現時公司對被捕的員工都會以調職方式處理，但即使該員工「踢保」成功或被判無罪後，亦無法重回原來崗位，故他希望持續為員工爭取能回到本來崗位的機會。