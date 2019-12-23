【民間記者會】43行業正籌組新工會　劍指發起「大罷工」

反修例風波持續超過半年，民間記者會今（23日）發起第29次記者會，主題為「逆權運動現生機 素人工會抗強權」，發言人呼籲業界成立工會，保障員工的工作、政治權益。 「二百萬三罷聯合陣線」於會上表示，目前已有43個行業正籌組新工會，進展樂觀，初步目標是成立20個新工會，各工會再招募該行業的一成人數，再透過會員大會探討未來方向。他強調，籌備需時，短期內不會發起「大罷工」行動。

「二百萬三罷聯合陣線」發言代表（左二）指，現時多達43個行業正籌組新工會。（黃詠榆攝）

12個新工會已完成刊憲程序

「二百萬三罷聯合陣線」發言代表指，現時多達43個行業正籌組新工會，當中有12個工會已完成刊憲程序，人數超過3,300人。為在未來能發起真正的大罷工，組織未來1個月，將會聯同不同工會於各區擺設街站，招募會員人數。他提到，初步目標是成立20個新工會，各工會再招募該行業的一成人數，再透過會員大會探討未來方向。代表又指，目前收會員人數比預期中樂觀，「其中香港言語治療師總工會收會員人數已達行業的一成三人」，惟其強調，發動一個長期罷工的需要人一定基礎，故預計1月暫未會發起行動。

400萬打工仔 工會僅800多個

民間記者會發言人「衛權益」表示，由6月國泰港龍工會主席被解僱，再到近日有二十多名教師被「以言入罪」，形容「政治已找上生活」，惟一眾打工仔「有冤無路訴」。他直言，現存工會有數大問題，包括數量嚴重不足，「香港有400萬勞動人口遍布各行各業，惟工會數量僅得800多個」。他呼籲各行業成立工會，確保勞資雙方平等同時，保障員工的工作、政治權益。

醫管局員工陣線代表羅卓堯（左）批評，醫管局主席范鴻齡的說法如同製造「白色恐怖」。（黃詠榆攝）

醫管局員工籌組工會 收高層約見電郵

對於醫管局主席范鴻齡日前會見傳媒時，明確表示若有人發起罷工，管理層定必嚴肅跟進。醫管局員工陣線代表羅卓堯於席上批評，這如同製造「白色恐怖」，並提到有個別籌委收到電郵，「高層約見，想了解一下工會方向」。他表示，明年1月初才會選出理事，故暫時與高層不會有正式會面。他說，工會現收到近1,000份會員申請。

香港會計手足工會籌委會代表則指，工會是很好的載體，形容為「用制度外嘅思維，展開制度內嘅抗爭」。他強調工會除關心政治議題外，亦會跟進行業內工時過長的問題，將定期調查，以數據分析行業現況，爭取改善工作待遇，工會暫收到近千個查詢。