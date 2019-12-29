楊潤雄稱可取消不勝任校長資格　葉建源：擴大白色恐怖恐嚇教育界

教育局局長楊潤雄日前接受內地媒體《上觀新聞》專訪，被問及若學校不配合對教師進行調查，當局會如何應對時，楊回應指：「如果我們覺得一個校長已經不能勝任，可以取消他的校長資格。」 教協副會長、教育界立法會議員葉建源批評，楊潤雄的說法是直接向校方施壓，要求校方和校長配合政府的政治任務、跟隨政府立場，相關說法是對教師以言入罪，擴大白色恐怖。 教育局反駁葉建源言論，指「白色恐怖」之說是歪曲事實、煽動情緒，對此表示遺憾。

葉建源批評楊潤雄的說法是直接向校方施壓，擴大白色恐怖。（資料圖片）

葉建源：正常情況校董會解僱校長和老師

葉建源批評，楊潤雄的說法沒有說服力，若校方認為涉及被投訴的老師無問題，不代表校方的決定有錯。葉批評楊潤雄的說法是威迫校方必須跟隨政府立場，衝擊局方與學校之間的信任和合作關係。

葉建源指出，在校本管理制度之中，正常情況下只有法團校董會能解僱校長和老師；教育局若過分參與校內人事管理，只會破壞校本管理的制度。

葉建源表示，教育局過往絕少直接介入學校管理，他認為楊潤雄在沒有明顯的問題的情況下，主動提出可能取消校長資格，其說法是恐嚇教育界。葉形容，楊潤雄作為主管教育的官員，作出這番言論是極不負責任，令人不安。

教育局局長楊潤雄日前接受內地媒體《上觀新聞》專訪。（網頁截圖）

教育局：「白色恐怖」之說是歪曲事實

教育局發言人回應時表示，因應個別老師涉及失德或違法行為，局方有責任嚴肅跟進有關個案，以保障學生安全及維護教師專業，這亦社會人士及家長的期望，局長已多次重申這個立場。發言人反駁葉建源說 :「『白色恐怖』之說是歪曲事實、煽動情緒，我們對此表示遺憾。」

發言人重申，近月涉及教師失德及違法行為增多，並且引起社會關注，這是不能迴避的問題。學校作為教師僱主，實有責任跟進有關個案，局方亦信任學校管理層（包括校長）有能力按既定機制及程序處理有關個案；然而，教育局作為教育當局，跟進個案亦是責無旁貸，假若有客觀事實證明個別學校未有妥善處理個案，局方有責任履行其職責及權力，予以指示及糾正，甚至依法採取所需行動，以保障學生的福祉。

楊潤雄在《上觀新聞》專訪中，被問及如果要求學校對教師進行調查，學校卻不配合，甚至校長自己也支持教師的行為，教育局會如何應對。楊潤雄回應指：「學校的基本態度如何、是否支持教師，其實很容易看出來。比如學校在回饋中認為涉事教師『沒有問題』，我們就可以知道，學校、校長的態度和立場可能『有問題』，然後從管理角度去處理。」

楊潤雄續說，若當局覺得一個校長已經不能勝任，可以取消其校長資格。他解釋，每個校長都是由教育局常任秘書長委任，所以當局在法律上有相關權力，但行使時會十分謹慎。另外，楊潤雄又指當局可以直接委任校董加入學校校董會，參與學校日常管理。