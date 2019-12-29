楊潤雄：兩官校教師涉不當言論被調職　不能直接接觸學生

反修例風波席捲教育界，教育局日前召開記者會表示，已有13宗教師專業操守投訴個案完成處分，包括發出5封譴責信、1封警告信、7封勸喻信；有兩位教師被停職，其中一人是官校教師。 局長楊潤雄日前接受內地媒體《上觀新聞》專訪，他透露還有兩名官校教師涉及在網絡發表不當言論，目前已被調離教職，楊解釋：「這樣他們就不能直接接觸學生，後續的處理將根據調查結果決定。」 被問及若學校不配合對教師進行調查，當局會如何應對時，楊潤雄則指：「如果我們覺得一個校長已經不能勝任，可以取消他的校長資格。」

楊潤雄又指，13宗已完成處分的個案，大部份涉及不當仇恨言論或挑釁行為。(余俊亮攝)

校長不能勝任可被取消資格

楊潤雄在專訪中，被問及如果要求學校對教師進行調查，學校卻不配合，甚至校長自己也支持教師的行為，教育局會如何應對。楊潤雄回應指：「學校的基本態度如何、是否支持教師，其實很容易看出來。比如學校在回饋中認為涉事教師『沒有問題』，我們就可以知道，學校、校長的態度和立場可能『有問題』，然後從管理角度去處理。」

楊潤雄續說，若當局覺得一個校長已經不能勝任，可以取消其校長資格。他解釋，每個校長都是由教育局常任秘書長委任，所以當局在法律上有相關權力，但行使時會十分謹慎。另外，楊潤雄又指當局可以直接委任校董加入學校校董會，參與學校日常管理，他舉例指，2017年時，一所學校的校長「出了問題」，當局隨後選派10多名校董加入，同時聘任另一校長。

教育局局長楊潤雄日前接受內地媒體《上觀新聞》專訪。（網頁截圖）

大學被佔領 楊：確實很多人不滿校長處理方式

港大、中大、城大、浸大及理大11月先後曾被示威者佔領，衝突期間多處校園設施曾出現毀壞。楊潤雄被問及如何處理高等學府的情況，他回應說：「大學校長在處理方式上，確實讓很多人不滿意，有很多值得我們今後慢慢探討的地方，但他們面對的是一個從前未曾應對過的問題。」

楊潤雄說，當局會與大學校長談論需要甚麼幫助，法律上校長有管理學校的權利，但教育局亦有覆審責任，「所以有人批評大學做得不好，我說我也有責任。現在要看他們如何處理剩下來的『攤子』，如果靠他們自身能力真辦不來，政府還是要幫助他們。」

目前政府規定非本地本科生的入學比例不得超過20%，楊潤雄指目前未有計劃放寬相關限制，他又強調每年均會預留1.5萬個學位與本地生，外來學生的20%屬於額外學額，因此不存在佔用本地生學位的情況。

楊潤雄：「大學校長在處理方式上，確實讓很多人不滿意，有很多值得我們今後慢慢探討的地方，但他們面對的是一個從前未曾應對過的問題。」（資料圖片）

已有兩教師被停職

楊潤雄最後強調，大部分教師仍然專業，而當局是要「把不好的人『抽出來』，不要令其他教師擔心」。

教育局早前公布，截至11月共有兩位教師被停職，其中一人是官校教師。楊潤雄透露，還有兩名官校教師涉及在網絡發表不當言論，目前已被調往教育局辦公室，他解釋：「這樣他們就不能直接接觸學生，後續的處理將根據調查結果決定。」