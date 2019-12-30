會德豐捐三幅農地興建社會房屋　消息指一幅位於東涌滿東邨附近

再有地產商捐地，以供興建基層入住的社會房屋。據了解，會德豐今日（30日）將公布，撥出三塊位於新界的農地，予近年籌建社會房屋的兩個機構，興建過渡性房屋，其中一塊在東涌西滿東邨附近，日後港鐵東涌西站建成後，交通尚算方便。運輸及房屋局官員和會德豐將一同公布詳細計劃。

據悉會德豐其中一塊捐出土地，位於東涌滿東邨附近。（資料圖片）

社聯及樂善堂獲得捐地 將建過渡性房屋​

會德豐地產主席梁志堅及常務董事黃光耀今日將出席捐地儀式，運房局也會有官員出席。據了解，獲得捐地的機構為近年積極推動社會房屋共享計劃的社會服務聯會及九龍樂善堂，兩個機構均有豐富經驗。

會德豐捐出的三幅農地位於新界區，其中一幅在東涌西，選址鄰近滿東邨。未來會以組合屋形式興建，至於單位數目等將於今日公布。

社聯在2017年聯合公益金、社會創新及創業發展基金、業主、社福機構及社會企業合力，推出「社會房屋共享計劃」，為輪候公屋最少3年或有其他長遠居住安排的基層家庭，提供過渡性房屋，暫時改善居住環境，現正發展欽州街組合社會房屋計劃，提供約205個單位。

樂善堂也於2017年推出社會房屋計劃，將由恒基地產象徵式一元租金租出的九龍城福佬村道一幢有20個單樓的舊樓，改作供居於惡劣環境的基層租住的過渡性房屋；之後亦獲得不少業主響應加入。目前亦正發展改建樂善堂小學校舍及宋皇臺道官地兩個過渡性房屋項目。

會德豐地產主席梁志堅（右二）及常務董事黃光耀（右一）將出席儀式。（資料圖片）

陳茂波及林鄭月娥均泵水建過渡性房屋

財政司司長陳茂波在今年2月公布的財政預算案，宣布預留20億元，資助非政府機構發展過渡性房屋，目標為4,000個單位；特首林鄭月娥在10月的《施政報告》中，公布大幅增加過渡性房屋項目，在未來三年提供合共一萬個單位，並表示已預留50億元作經費。可見政府將大力發展過渡性房屋，以回應社會訴求，運輸及房屋局局長陳帆不諱言，這是個挑戰。

新世界9月公布捐300萬呎農地

近年有地產商陸續捐地以興建資助房屋。其中新世界發展在9月下旬公布，將捐出300萬平方呎農地作社會房屋用途，面積相當於1.5個維園。當中100萬平方呎有意捐予社企「要有光」發展社會房屋，其他200萬平方呎土地則歡迎其他非牟利機構合作，包括捐予政府興建公屋。

新世界發展執行副主席鄭志剛當日透露，首階段會先捐出位於天水圍站旁邊的3幅農地，涉及面積28,000平方呎，將興建「光村」，冀2022年可以落成。3幅農地至少會租至2047年，估計整個計劃有1萬人可受惠。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業（右二）及新世界發展執行副主席鄭志剛（右一）9月公布將利用新世界捐出的農地，興建過渡性房屋。（資料圖片／許世豪攝）

恒基借出錦田地建2000間組合屋

恒基地產也於11月公布，向政府借出錦田錦上路江夏圍土地，以建2,000間組合屋，涉近43萬平方呎土地，收象徵式1元租金，為期7年，供正在輪候公屋的劏房戶及低收入家庭入住，目標希望能惠及近1萬個家庭，共約4萬人，成為本港歷來最大的社會房屋項目。

恒基創辦人兼前主席李兆基在2012年曾向外表示，有意捐贈位於元朗及粉嶺農地予政府，以興建房屋之用。最終李兆基分別向保良局及博愛捐地，以興建青年宿舍及長者宿舍。其中位於屯門藍地的安老院舍，合共提供1,405個長者宿位，預料在2020至2021年落成；位於元朗馬田壆的青年宿舍，則在今年3月動工，獲政府撥款逾14億元興建，命名「保良局李兆基青年綠洲」，將提供1,680個宿位，讓18至30歲合資格在職青年以市價租金一半租住最多5年，宿舍料2021年第三季落成，最快明年第三季接受申請。