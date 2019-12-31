葉建源籲教育局別再施政治壓力　教聯促公開界線及準則

教育局局長楊潤雄早前接受內地媒體訪問，稱若學校不配合教育局調查教師，甚至校長支持被查教師的行為，局方可取消校長資格，有關言論引起社會關注。 教聯會政策發言人鄧飛出席電視節目時直言，政治風波已進入校園，學校只能應對，促當局必須公開界線及準則供教師參考；而葉建源則強調，教育界壓力已很大、學生感到沮喪，教師能力有限，促教育局按程序不處理匿名投訴，同時不應再施加政治壓力在教師身上。

反修例風波持續逾半年，全港多間中學亦有學生自發舉行集會及築人鏈方式表達訴求。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

教育界立法會議員葉建源、灣仔區校長聯會主席戴德正、民建聯立法會議員蔣麗芸及教聯會政策發言人鄧飛在Now新聞台《時事全方位》節目，就楊潤雄言法進行討論。

教師：教局做法及力度與過往不一 質疑是政治打壓

觀眾梁老師致電節目，批評教育局做法不公道。她指出，教育局一向不接受匿名投訴，又或「嘆慢板」處理，惟今次即使屬教師私人訊息的投訴亦接受，形容教局做法及力度與過往不一，質疑是政治打壓：「為何其他投訴教育局嘆慢板，但關於政治就要急速處理？」她認同教師在教室內政治中立，道德水平須較一般人高，但直言教師會有自己想法，局方對「仇恨言論」的界線含糊，且濫捕個案眾多，處理過程慢長，說法對老師帶來很大壓力。

而市民楊生則認為，教育局可嚴懲有問題的教師及校長，但要求「一個政府，兩部門應用同一把尺」，他直言，過去數月屢有警員被拍到不正確使用武力，促港府「同一把尺」放在香港警察身上，「上至一哥，下至指揮官，都要負上責任」，要求港府將涉事警察管理層停職。同時應就清楚界定何謂不恰當言論，不能沒清晰界線地以言入罪。

教聯鄧飛：教局須公開界線及準則供教師參考

民建聯立法會議員蔣麗芸稱，矛頭是針對個別老師而非學校，又稱收到大量資料、聲帶稱教師教材偏頗，惟被問及為何不公開時，她稱相信教育局會收到，又形容現時「出大事」，支持教局嚴肅處理。

教育界立法會議員葉建源則直言，現屬嚴重政治事件，教育界本來面對壓力已很大，學生現時多感到沮喪，教師做到的十分有限，直言大眾不能單將責任放在教師身上。他認為，老師若做錯須按情況跟進，惟教育局不應再施加政治壓力在教師身上，包括按程序不處理匿名投訴，非教學事務亦應依法律處理，並透明化界線及準則。

而教聯會政策發言人鄧飛認為，政治風波已進入校園，學校只能應對，但不應由學校負上最大責任；他呼籲教育局即使要跟進匿名投訴，亦須不具名地公開投訴個案的情況，讓教師了解教育局的界線及準則。

戴德正：主張革命非香港學校主流氣氛 教局別將對立面拉長

灣仔區校長聯會主席戴德正則形容，教育局已出「尚方寶劍」，惟他所認識的中學界校長及教師都不會鼓吹「違法達義」，強調主張革命並非香港學校的主流氣氛，認為學生多受網上資訊影響，強調學校須與學生保持關係，邊安撫邊勸籲，籲教育局別再將對立面愈來愈長，強調教育界希望清楚教育局對不當言論的尺度。