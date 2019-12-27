教局批涉港獨辯題偏向、無意義　宣傳政治　葉建源：辯論有正反方

香港學界辯論聯會舉辦的「第一屆全港中學學界辯論比賽」，部分辯論題目涉重組警隊、香港獨立等，引起親建制教育團體教聯會不滿，而教育局首度明確批評比賽不少議題與社會事件相關，命題偏向一方，難免令人懷疑帶強烈政治宣傳；又稱部分議題（如爭取港獨、中學不應阻止師生戀）違法或社會道德標準，沒有意義辯論的空間。 教育界立法會議員葉建源批評，辯論必定含陳述句，「題目有偏向，才會有正反方」，不等於有利某一方，教育局指題目「偏向」是當局不認識辯論。他強調辯論並非宣傳，旨在訓練學生搜集、思考、組織正反理據及表達，教局不應阻止學校參賽。

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主辦方：正反方均須就辯題多角度思考 辯論旨在訓練學生思考批判

辯論比賽是多年來學界傳統，本港大部分中學及大學均會派員參加，然而香港學界辯論聯會舉辦的「第一屆全港中學學界辯論比賽」，部分辯論題目被教聯會、《環球網》先後發文，批評比賽題目帶政治意味或不當信息。

學界辯論聯會強調，145條辯題均由參賽學校提供，聯會將中立及有討論空間的辯題篩選及修訂後保留；重申辯題中立、正反雙方均有討論空間，活動旨在訓練學生在現今社會下有獨立思考及批判思維，不存在「洗腦」，而「重組警隊利多於弊」的辯題最終更由反方以2:1獲勝。

消息透露教局要求學校考慮退賽 教局迴避回應、僅稱提供意見

有讀者向《香港01》報料，稱教育局派員聯絡參賽學校，要求學校考慮是否退賽，教育局在本月24日回覆《香港01》查詢時，迴避有否派員聯絡學校，只稱教育局人員一直按個別學校的情況及需要，透過日常接觸提供專業意見。並重申若學校參加活動時發現活動會帶來不良影響，應考慮退出，並向學生解釋有關原因。

教局最新說法：批辯論賽議題與社會事件相關 命題偏向一方

事隔兩日，教育局發言人昨日（26日）有明確說法，直接批評有關辯論比賽不少議題與近月社會事件相關，又稱「命題偏向一方，難免令人懷疑帶有強烈的政治宣傳及灌輸色彩」。

教育局列出三條辯題為例，包括「應爭取香港獨立」、「中學生發生性行為不應被視為錯誤」及「中學不應阻止師生戀」，指出部分議題違反法例或社會道德標準，直言「沒有可供有意義辯論的空間」，不應作為辯題，「以免影響未成年學生的心智發展」。

教育界立法會議員葉建源強調，辯論目的非宣傳，而是訓練學生搜集正反理據，思考及組織後進行辯論，辯題亦不會有利某一方。（資料圖片）

葉建源：辯論非宣傳 題目偏向才有正反方

有多年辯論經驗的教育界立法會議員葉建源直言，辯論必定含陳述句，才會有正反方，教育局指辯題「偏向」，顯示當局不認識辯論，「辯論目的非宣傳，而是訓練學生搜集正反理據，思考及組織後進行辯論」，他強調辯題不會有利某一方，否則另一方必然會提出反對，在此比賽的賽制下亦會遭參賽學校否決，不會被採納。

他強調辯論是有益活動，辯論與時事、社會及經濟議題扣連，是希望學生就有爭議性的社會議題作多角度思考及討論，批評教育局嘗試阻止學校參賽是不智行為，更是庸人自擾，違反教育原則。