【旅發局抽獎】押後大抽獎至元旦晚8時進行　10時才公布結果

旅發局今年除夕（31日）首辦香港境內除夕倒數大抽獎，取代除夕午夜煙花匯演。活動登記在除夕晚上11時半截止，而頭獎來回機票的得獎名單，將於凌晨在ViuTV 99台「香港除夕倒數」特備節目中公布，並會公布登記核實熱線，幸運兒必須在2020年1月1日晚11時59分致電登記。

《香港01》將由11時半開始，轉播除夕倒數匯演及配上煙火效果的「幻彩詠香江」，一同與市民迎接2020年。在元旦0時10分，旅發局會在節目中公布除夕倒數大抽獎頭獎國泰機票的得獎幸運兒。

「香港除夕倒數」特備節目主持在直播中表示，由於技術原因，延至元旦晚上8時抽獎，於晚上10時才公布結果。旅發局表示，至晚上11時30分，共有163萬人登記參加，2萬份「即玩即贏」的獎品亦已順利送出。