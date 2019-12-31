【旅發局抽獎】押後大抽獎至元旦晚8時進行　10時才公布結果

社會新聞
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旅發局今年除夕（31日）首辦香港境內除夕倒數大抽獎，取代除夕午夜煙花匯演。活動登記在除夕晚上11時半截止，而頭獎來回機票的得獎名單，將於凌晨在ViuTV 99台「香港除夕倒數」特備節目中公布，並會公布登記核實熱線，幸運兒必須在2020年1月1日晚11時59分致電登記。

《香港01》將由11時半開始，轉播除夕倒數匯演及配上煙火效果的「幻彩詠香江」，一同與市民迎接2020年。在元旦0時10分，旅發局會在節目中公布除夕倒數大抽獎頭獎國泰機票的得獎幸運兒。

「香港除夕倒數」特備節目主持在直播中表示，由於技術原因，延至元旦晚上8時抽獎，於晚上10時才公布結果。旅發局表示，至晚上11時30分，共有163萬人登記參加，2萬份「即玩即贏」的獎品亦已順利送出。

▼即睇旅發局大抽獎獎品▼

重溫除夕倒數　煙火版幻彩詠香江

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是次活動由旅發局主辦，在港市民及遊客均可登記參加，頭獎是國泰航空由香港出發、不限目的地來回機票四張（名額共10份）。旅發局提醒，頭獎得主名單將在ViuTV 99台「香港除夕倒數」直播節目中公布，即「加強版」幻彩詠香江之後公布。

至於其他獎品（如蘋果 iPhone 11 Pro Max 256GB、香港兩個主題公園的住宿及門票等）的抽獎結果，將於1月1日凌晨2時後在活動網站内公佈，所有得獎者將接獲電話短訊或電郵通知。

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