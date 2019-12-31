【武漢肺炎】暫錄27宗病例　7人嚴重　香港專家：料爆發病毒感染

湖北省武漢市錄得最少27宗不明原因肺炎，均與當地一個海鮮批發市場有關連，其中7名患者病情嚴重，另有2人病情好轉將出院。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受媒體訪問時稱，料當地正爆發病毒感染，但市民毋須太恐慌；港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，內地至今仍未公布相關測試結果，市民應待權威機構公布結果才盡信，他又引述港府稱正跟進事件。

武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人。（網絡圖片）

武漢市衛生健康委員會今日（31日）公布肺炎最新情況，由於部份醫療機構接到多宗肺炎個案均與華南海鮮城有關連，經調查後發現有關連的病例達27宗，其中7人病情嚴重，其餘病人情況穩定，當中2人情況好轉，擬於近期出院。

衛健委稱所有病例均已隔離治療，亦正就密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察，當局指目前為止未發現明顯人傳人現象，亦無醫務人員受感染。

學者：本港已知應對方法

港大微生物學系講座教授袁國勇接受《Now新聞台》及《無綫新聞》訪問時稱，由於武漢於同一時間發現眾多病例，料當地正爆發病毒感染，但他認為香港已知道應如何對抗病毒，大眾要提高警覺但毋須過份恐慌。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在社交網站表示，已就事件向港府建議，直接向內地相關機構查詢及核實，他引述政府回覆指正跟進當中。他提及2003年沙士的快速測試可在兩小時內有結果，籲市民待有正式檢測結果再盡信。他又提醒市民出入人多擠逼空氣不流通的地方， 必須佩戴外科口罩， 戴口罩時需完全遮蓋口鼻，需返內地的人則應隨身帶備火酒搓手液。