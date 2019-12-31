【武漢肺炎】台疾管署：重症比例不到3成　與過去沙士特徵較不符

湖北武漢市爆發多宗不明原因肺炎病例，內地網絡更有傳言指爆發的是俗稱沙士的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）。 官方消息稱，12月以來，武漢市發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎/肺部感染，其中7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院。 在台灣，衛福部疾管署就上述疫情表示，目前已知該肺炎無明顯人傳人，也無醫護人員感染，與容易人傳人造成院內感染的沙士特徵相異，仍待釐清。

台灣疾管署表示，有關武漢肺炎消息，疾管署今早已寄電郵傳送陸方疾控中心對口，查證訊息真偽，但截至目前尚未收到回應。副署長羅一鈞表示，該署上午努力收集情資，官方已證實當地發生非典型肺炎群聚，為華南海鮮市場27例確診個案，其中7例重症、2例出院。

疾管署指出，沙士可怕之處在於重症比例可高達5成，但目前武漢肺炎疫情重症比例不到三成，與過去的沙士特徵不符，當地個案是否感染沙士病毒尚須釐清。羅一鈞表示，如確定是沙士，將立即組成流行疫情指揮中心，跨部會防疫，聯合交通部等強化觀光、運輸、邊境查驗。

由於適逢大選及農曆新年，可能會有返台人潮，羅一鈞提醒，目前武漢肺炎仍不知傳染途徑為何，研判飛沫傳染可能性較高，但由於感染地是在市場，也不排除與囓齒類如鼠隻或禽鳥類為傳播媒介，籲出入公眾場合應戴口罩、避免人潮擁擠場所，不要接觸禽類及其他動物。

2002年在廣東順德率先爆發的沙士疫情，後擴散至全球，台灣在2003年短短3個月內有674人染病、84人死亡，台北市立和平醫院封院、北勢社區封樓，17萬人接受居家隔離。人人聞之色變的沙士疫情，直至2003年9月2日被完全消滅。

（綜合報道）