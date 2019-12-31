【2020年元旦・港九總覽】旺角新年不平安　倒數後即現催淚彈

今日（31日）是2019年的最後一天，有網民發起除夕夜在多個商場的「和你shop」示威，大批警員在尖沙咀海港城內巡邏，並截查數十人身份證和搜身；旺角太子站外，防暴警清理市民的獻花，並一度施放胡椒噴霧驅散；時代廣場內有示威者叫口號。晚上8時，在全港多區築人鏈活動，到9時多，示威者一度在太子堵路，速龍到場驅散，警方亦封鎖亞皆老街、彌敦道十字路口，期間與在場市民多次口角。至12時，水炮車多次向示威者發射刺激水劑。 踏入2020年，各區倒數人群都高叫抗爭口號。旺角在踏入2020年數分鐘後，已有示威者縱火及警察發射催淚彈及橡膠子彈，混亂至凌晨2時才告平息。途中插曲為有催淚彈疑似自燃，令防暴警腰間噴火舌。

2020年1月1日 星期三

【02:44】有防暴警的催淚彈在腰間突然爆開，噴出火舌及白煙，未知原因。防暴警自行拍熄火種，未有大礙。

【02:29】豉油街有一名男子被警員制服。有速龍小隊向明報記者面部噴射胡椒。

【02:20】警員向在場記者施發胡椒噴霧，情況一度混亂，《香港01》記者受傷，另外有記者中胡椒噴霧，在場急救員正急救。

【02:10】 有示威者向豉油街戒備的警員掟磚，之後逾百防暴警從警車落車，驅趕在街上的市民，並發射催淚彈及橡膠子彈。

+ 12 + 11 + 10

【01:41】旺角：豉油街匯豐銀行的自助銀行中心被縱火，現場冒出大量白煙，自動灑水系統將水淋熄。

【01:33】旺角：防暴警再向西洋菜南街百老滙發射多枚催淚彈。

【01:19】窩打老道一帶有示威者破壞交通燈。油麻地仍有大批示威者佔路。水炮車及銳武裝甲車再次駛入旺角一帶。

【01:10】

中環：警務處處長鄧炳強到中環巡視，與現場的防暴警握手，未有回應現場記者提問。

旺角：防暴警繼續不斷向旺角的示威者發射催淚彈。

【01:01】旺角：有示威者於彌敦道組成傘陣，與警方對峙。之後防暴警向他們發射多發催淚彈及橡膠子彈。

【00:47】警務處處長鄧炳強到旺角巡視，大批防暴警封路保護。現場防暴警之後舉黑旗及橙旗，警告現場市民離開，有警員嗌咪指一名示威者「不知所謂、垃圾」，之後警告示威者勿擲汽油彈。

【00:36】尖沙咀：原本在海傍倒數的人群，之後相繼行出彌敦道，估計人數接近萬人。

【00:14】旺角：逾百名防暴警目前在旺角亞皆老街十字路口駐守。

【00:10】旺角：踏入新年，有示威者於彌敦道焚燒雜物，之後防暴警向示威者方向發射多發催淚彈，成為2020年第一發催淚彈。

【00:00】踏入2020年，旺角、尖沙咀、蘭桂坊等地聚集的市民，紛紛在例數後高叫「光復香港」等口號，又叫：「1月1，維園叫！」，呼籲其他人參與民陣1月1日的遊行。

+ 2

2019年12月31日 星期二

【23:50】旺角：有防暴警舉藍旗，警告現場人士離開。

【23:47】蘭桂坊：距離倒數不足15分鐘，多名市民高呼「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革命」。現場氣氛熱鬧，人群站滿街道。

【23:40】旺角：有逾百人走上彌敦道堵路，並製作路障。有示威者圍住交通燈並破壞。有多架警車趕到，逾百名防暴警追出，制服最少一人。之後警員封鎖咸美頓街，並帶走最少兩名男士上警車，並不斷驅趕記者。

【23:20】旺角：彌敦道銳武車剷過路障，水炮車並向兩旁的市民及示威者發射胡椒水水炮，多人走避不及中招，有記者被射中全身濕透。

【23:00】

銅鑼灣：時代廣場有眾多市民聚集，準備倒數，另外有四輛警車停泊在現場，約10名防暴警員站在廣場對面，曾向一名穿黑衣男子搜身及檢查隨身物品，其後獲放行。

蘭桂坊：市民Issac表示，今晚會在蘭桂坊倒數，而新一年願望是「五大訴求、缺一不可」，並希望成立獨立調查委員會，對於過去半年，他形容心情沉重。至於今晚在蘭桂坊跨年，他表示擔心人身安全和發生衝突，因為蘭桂坊有較多人聚集，又形容警方的行為難以控制，但因蘭桂坊比較熱鬧，故仍然到此慶祝。

+ 3 + 2

【22:50】

旺角：一架水炮車及兩架銳武裝甲車經過亞皆老街口，並轉入彌敦道，現場氣氛緊張。

【22:40】

旺角：最少50名防暴警衝入朗豪坊街後的砵蘭街，並制服一名男子。之後防暴警駐守在朗豪坊側門，有市民向他們高叫口號。

【22:30】

尖沙咀：海旁有過千名市民聚集，欣賞表演，拍攝維港，氣氛平和，亦有人揮動「光復香港時代革命」旗幟。

蘭桂坊：現場約有20名防暴警員到場巡視。市民高先生預備和朋友在蘭桂坊跨年，亦打算在跨年一刻高呼「光復香港，時代革命」的口號去表達訴求。他並不擔心今晚會發生衝突，指市民只是和平聚集和表達訴求。對於新一年，他期望「世界和平」，而警方過分使用武力亦應被限制。回顧2019年，他以「憤怒」和「哀傷」兩詞總結，「憤怒」在於政府的不作為，而「哀傷」在於覺得無力改變社會現狀。

【22:17】旺角：警方在彌敦道、亞皆老街十字路口舉藍旗，警告驅散在場人士，並不斷呼籲在場的人返回行人道，或兜路離開。

+ 4 + 3 + 2

【22:05】

旺角：有女警於旺角警署對外廣播，要求在場人士離開現場，指否則會使用武力。

中環：安蘭街停泊三輛警車，多名警員在蘭桂坊附近巡視。現時蘭桂坊人頭湧湧，市民大多到酒吧和朋友喝酒聊天。

【21:55】旺角：警方以鏟車清理太子彌敦道上的路障；另外在亞皆老街彌敦道十字路口，大批防暴警駐守，警方要求彌敦道的車輛調頭離開。

【21:43】旺角：警方再於彌敦道十字路口拘捕多人。

【21:40】旺角：約晚上9點半，早前太子速龍驅散示威者後，有速龍警員到旺角方向巡邏，突然從砵蘭街衝出彌敦道行人道的人鏈中，以警棍制服一人，並向人群中發射胡椒噴霧和胡椒球槍。示威者之後離開。

+ 5 + 4 + 3

【21:31】旺角：警方突然跑入旺角彌敦道的人鏈，以胡椒噴霧驅散，拘捕至少一人。

【21:26】警察公共關係科發新聞稿：

今日（12月31日）晚上約9時，蒙面暴徒佔據旺角彌敦道及太子道西一帶馬路，以雜物架設路障，現場交通嚴重擠塞。警方警告暴徒立即停止違法行為，警方會進行驅散及拘捕行動，呼籲市民及駕駛者避免前往該區，及留意最新交通消息。旺角警署報案室服務暫停，市民如有緊急事故，請致電999。

【21:24】旺角：現場暫時恢復平靜，速龍驅散完彌敦道的示威者後，有警員清理路障，並登上警車離開。

【21:15】銅鑼灣：人鏈由黃金廣場開始，經過希慎廣場，一路向灣仔方向伸延，沿途各人舉起手機展示文字，呼籲「一月一，維園見」。

+ 4 + 3 + 2

【21:10】旺角：有示威者用聖誕燈飾組成路障，架設在彌敦道上。

+ 4 + 3 + 2

【20:57】旺角：警方在旺角警署開廣播，警告使用橡膠子彈、布袋彈，驅散太子道西外的人，要求彌敦道馬路上的人返回行人道，並警告記者所在的範圍，是警方的火網內，有機會受傷。警署外地太子站出口，一直有人獻花，防暴警曾多次清理，並與現場的人口角。彌敦道行車路中心，有黑衣人組傘陣。

2019年12月31日除夕夜，晚上7點多，防暴警清理太子站外獻花，出胡椒噴霧制服數人。（歐嘉樂攝）

【20:54】

尖沙咀：海港城內被截查的十多人，全部獲放行。

旺角：旺角警署內警方舉藍旗，預告會驅散太子道西外的人，指現場人士是非法集結。警方一開廣播後，現場氣氛突然升溫。

【20:43】尖沙咀：海港城內再有十多人被警察截查，要查身份證和搜身，大部份人並非穿黑色衫，亦無戴口罩。附近幾間店舖落閘。

【20:39】尖沙咀：海港城遊行隊伍增至約80人，約20名防暴警察再進入商場巡邏。

【20:30】

尖沙咀：海港城內有示威者叫口號；彌敦道的行人道上，有市民築城人鏈，部份人宣傳民陣元旦遊行。

旺角：防暴警多次從警署走到太子站，清理站外的獻花，之後離開，並與市民口角對罵。防暴警離開後，有人再次獻花。

黃大仙：逾300人在黃大仙聚集及組成人鏈，人鏈由黃大仙龍翔道新光中心對出，延至蒲光村道及鳳德道的天橋上。

銅鑼灣：時代廣場外所有防暴警察上車離去。

+ 3 + 2

【20:15】

旺角：太子站外，一名市民以紙皮自製太子站頭套，他接受傳媒訪問，希望政府回應五大訴求，以及處理警暴的問題。

銅鑼灣：警員繼續在時代廣場外截查和搜身，並以擴音器說截查可疑人士，警方強調時代廣場並無關閉，市民可以在場等待新年倒數。

【20:00】銅鑼灣、黃大仙等多區，有市民組成人鏈。

在銅鑼灣時代廣場地下，有約30名防暴警察戒備，但未有進入商場內。防暴警察在銅鑼灣時代廣場地下向十多人搜身，並檢查隨行物品，現場防暴警察拉起封鎖線，部份人搜身後獲放行。

【19:46】銅鑼灣：警方在希慎外巡邏，與市民口角互罵，並要求街頭唱歌表演者離開。

【19:45】銅鑼灣：約40名示威者其後進入時代廣場內Adidas及Fila，有示威者呼籲「眼看手勿動」，只要Window Shopping，Adidas其後落閘，店舖內仍有顧客在購物，示威者繼續在商場遊走，現場未見有任何警察。

【19:37】

尖沙咀：大批全副武裝的警員，在海港城內截查數十人，均獲放行。商場內現已無人叫口號，部份店舖落閘。

銅鑼灣：約30名戴口罩示威者開始在商場各層遊走，並到位於商場9樓的Starbucks，但Starbucks已關門未有營業，示威者未有作出任何破壞行動。

+ 4 + 3 + 2

【19:23】尖沙咀：大批警員在海港城內截查市民搜身，現場所見，不少被截查的市民並無穿黑衫。

【19:18】旺角：約30多名防暴警員清理太子站外的獻花，與在場的人士口角，並出動胡椒噴霧驅散，衝出馬路制服數人，期間彌敦道仍有車輛行駛，險象環生。今日是太子站831事件四個月。

【19:12】

尖沙咀：警員在海港城內截查十多名市民，大部份為年輕人，全部獲得放行，之後商場內巡邏。

旺角：防暴警移除太子站外的獻花，有警員跟現場市民互罵垃圾，警員即時取出胡椒噴霧指嚇，警員將花束帶走後離開。

中環：蘭桂坊有防暴警員戒備，亦見到旗手，亦有有懲教處特務警察。

【19:05】

尖沙咀：防暴警在海港城截查十多人，並不斷有警員增援。商場內有人叫口號。

旺角：太子港鐵站外，有防暴警移除市民放置的獻花。

【18:50】銅鑼灣：有四人於銅鑼灣崇光百貨外舉牌，上面寫有明日民陣遊行資料，呼籲市民參與明日民陣遊行，且「不打尖，入維園先」。

【18:30】

尖沙咀：防暴警進入海港城巡邏。

旺角：太子港鐵站外有人獻花，大批警員戒備。

銅鑼灣：時代廣場內暫時未見有人群聚集，只有零星戴口罩人士高叫「光復香港，時代革命」口號。十多名防暴警員在怡和街戒備，暫未有人拉起人鏈，市民如常行街。

【18:45】

銅鑼灣：Sogo外有防暴警察巡邏。

尖沙咀：大批防暴警察在港鐵隧道內戒備，海港城未有人聚集。

中環：蘭桂坊附近架設水馬，警察巡邏。

2019年8月23日，全港各地有市民築成「香港之路」人鏈。（資料圖片 / 余俊亮攝）

據網上資料，由網民發起的人鏈活動「除夕之路」，預計會在各大港鐵站沿線築起人鏈，活動1.5小時後流水式離開。