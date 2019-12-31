【工展會】最後一日　除夕旺丁又旺財　商戶：撻着咗零售業之火

年度購物盛事、第54屆工展會月初開鑼，在維園一連22日開檔，今日除夕則是最後一日。雖然天氣陰沈，不時落雨，但是維園內一直人流不斷，多個檔位前都有市民大排長龍。 反修例示威未停，不少商戶曾對今年工展會銷情悲觀。售賣乾貨的安記海味負責人潘權輝開展前曾預計今年生意額或會下跌至往年營業額的七成，但工展會首星期人流大漲，總體生意額達到過往九成，「好滿足，工展會撻着咗零售業嘅火。」

年度購物盛事、第54屆工展會月初開鑼，在維園一連22日開檔，今日除夕則是最後一日，維園內一直人流不斷，多個檔位前都有市民大排長龍。（袁澍攝）

工展會踏入最後一日，將於傍晚6時關門。不少商家都「劈價清貨」，吸引眾多市民趁最後機會前來「執平嘢」。由早上11時開市到下午4時許，維園內人流不斷，許多攤位前都大排人龍。

安記海味負責人潘權輝表示，今年的人流比預期多，尤其工展會第一個星期，旺丁旺財。（袁澍攝）

安記海味：生意額達到去年九成

安記海味負責人潘權輝表示，今年的人流比預期多，尤其工展會第一個星期，旺丁旺財，最後一日檔位前的人龍更由開業一直未散去，許多貨品已經賣光，「原本預計最差要做到七成生意，最後做到九成，好滿足，工展會撻着咗零售業嘅火。」

售賣零食、海味的展商美味棧的負責人劉崇智表示，檔位最後生意額大約做到過往9成。（袁澍攝）

售賣零食、海味的展商美味棧的負責人劉崇智表示，第一個星期的人流較多，但是到了聖誕節時生意已經不是下跌可以形容，「可以話係直插」，不過檔位最後生意額大約做到過往9成。受示威活動影響，今年內地客明顯減少，劉表示只可零星見到一兩個。

德興隆負責人李小姐表示，今年檔位日日都興旺，而且有信心「清晒所有貨」。（袁澍攝）

海味零食檔減價兩成 生意與去年相若

同樣售賣海味、零食的展商德興隆，今日以成本價清貨，檔位人龍「打蛇餅」一般。負責人李小姐則表示，今年檔位日日都興旺，而且有信心「清晒所有貨」，不過因為早前對市道悲觀，主動降價兩成，最後的生意額與去年幾乎持平。

蛋撻王的負責人李復強早前擔心受到示威影響，曾預期今年只能做到過往的7成生意，最終工展會沒有發生衝突，感到幸運。（袁澍攝）

除了零售業之外，工展會亦有小食檔位。蛋撻王的負責人李復強早前擔心受到示威影響，曾預期今年只能做到過往的7成生意，最終工展會沒有發生衝突，感到幸運。他表示，今年生意額大約只有去年的8成，第一周生意較好，而且今年的工展會較過往提前2小時結束，亦影響到檔位生意，「不過食物品質好，客人都較為肯消費。」