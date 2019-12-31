葉建源去信楊潤雄促澄清　教師反映：首接觸已被教局裁專業失當

教育局局長楊潤雄早前接受內地媒體《上觀新聞》訪問，稱若學校不配合教育局調查教師，甚至校長支持被查教師的行為，局方可取消校長資格，該言論引起社會關注。立法會議員葉建源今日（31日）就事件去信教育局，形容楊潤雄有關言論引來教育界嘩然，要求楊潤雄盡快就《上觀新聞》專訪言論作澄清；他又促教育局不應接受匿名投訴，確保教師在公平、透明的投訴機制下有申辯機會，建議教局參照公務員現時相關制度，修改教師停職時必須停薪的安排。

立法會議員葉建源去信楊潤雄，促澄清報道中所言。（資料圖片）

教師申辯權被削 指嚴重違反程序公義​



葉建源又指，有教師求助個案顯示，教育局只間接透過學校調查，無理剝削教師申辯權利，有個案在局方首次接觸時已被裁定專業失當，批評教育局做法是未審先判，嚴重違反程序公義，促教局糾正並回復正常處理投訴的程序。

立法會議員葉建源表示收到多位教師意見，包括有教師在教育局首次接觸時，已被裁定專業失當，教師的申辯權被無理剝削，故決定去信教育局，促楊潤雄盡快就《上觀新聞》專訪言論作澄清。

教局接匿名投訴有違《學校處理投訴指引》原則



葉建源引用教育局提供給學校的「優化學校投訴管理計劃」《學校處理投訴指引》，指學校在一般情況下不應受理「匿名投訴」的做法，要求教育局不應受理匿名投訴。他解釋，按指引要求，學校應要求投訴人提供身份證明文件以確認投訴人所聲稱的身份，再辨別投訴是否屬「匿名投訴」及是否受理跟進；惟教育局現時接獲的相關投訴不少屬匿名，質疑教局如何核實投訴身份及所提供的證據，直言貿然調查甚至懲處教師，對被投訴者不公道，更不符教育局指引。

葉建源：教師停職停薪受查 影響生計及學生學習



另外，有候查教師在調查期間被停職停薪，葉建源直言，此舉不但嚴重影響涉事教師生計，更影響任教學生的學習進度，促教局應在詳細調查完成後才作停職或停薪等相關行動，否則會令教師無辜受牽連；他建議教局參照公務員做法，修改教師在停職時必須停薪的安排。



他在信末再次促教育局公平、公正及透明地跟進教師投訴，並要求楊潤雄盡快就《上觀新聞》專訪的言論作澄清，以釋教育界疑慮，讓教師、校長安心育人。