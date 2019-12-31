【除夕大抽獎】最後1小時　旅發局撤電郵驗證　累計98萬人登記

旅發局取消今晚（31日）除夕午夜煙花匯演，改辦「除夕倒數大抽獎」，活動在今日（31日）下午6時開始接受登記，至晚上11時半完結，並於元旦凌晨開始抽獎。 惟活動甫開始，不少人都表示收不到驗證碼，無法進行登記。在晚上9時，記者再次進入網站，發覺驗證碼一欄突然消失，惟即使填好資料，仍無法成功登記。 旅發局表示，由於大抽獎網站的登記過程出現問題，參加者未能完成登記，決定即時簡化流程，新參加者只須提交個人資料，毋須電郵驗證碼，即可直接參與遊戲及大抽獎。在晚上9時50分前，已提交資料的人數有約98萬人。

晚上9時左右，驗證碼一欄突然消失。（網站截圖）

有參加者即使成功登記，但查閱抽獎編號時，卻沒有顯示。（讀者提供圖片）

旅發局澄清：網站系統未有超出負荷

旅發局於晚上10時許表示，由於大抽獎網站的登記過程出現問題，參加者未能完成登記，決定即時簡化流程，新參加者只須提交所需的個人資料，毋須獲取電郵驗證碼，即可直接參與遊戲及大抽獎。至於在晚上9時50分前，已提交資料的約98萬人，將自動參加大抽獎，但如需參加「即玩即贏抽獎遊戲」，則須重新登入活動網站。

旅發局又澄清，活動過程中，網站系統未有超出負荷，而所有提交的資料均屬完整，並有加密處理。

旅發局於近7時公布，除夕大抽獎開始接受登記首30分鐘，已錄得約13.1萬人成功透過電郵登記。局方稱，得知有部分參加者暫未能獲取電郵驗證碼，請參加者耐心等候。

旅發局除夕倒數大抽獎網頁，開始了3.5小時，仍然冧機塞車。（網頁截圖）

↓↓旅發局除夕倒數大抽獎 獎品逐一數↓↓

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翻查資料，是次抽獎頭獎至六獎只有540份禮物，而頭獎是4張國泰航空來回香港及任何航點之經濟客位機票，只有10個名額，以截止7時的參加者人數換算，即是1.3萬人搶1份頭獎。二頭獎是iPhone 11 Pro Max，同為不少人的心頭好，惟名額只有30個，如同4,333人搶一部iPhone，戰況同樣激烈。



在活動開始後約十分鐘，《香港01》多名記者實測，大多未能收到驗證碼，即使得到驗證碼，亦跳至「由於人數眾多，請稍後再試」的畫面。旅發局指，得知有部分參加者暫未能獲取電郵驗證碼，請參加者耐心等候。

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