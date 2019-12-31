【旅發局除夕大抽獎．開始即死】登記到玩唔到？人數眾多稍後再試

【旅發局除夕大抽獎最新消息】港人與旅客爭奪總值400萬元獎品的「旅發局除夕大抽獎」晚上6時舉行，但抽獎網頁不勝負荷。

旅發局以安全考慮為由，取消了除夕維港煙花倒數，改以除夕大抽獎及「加強版」幻彩詠香江代替，開支共約1000萬元。其中除夕大抽獎今晚6時舉行。

今次除夕大抽獎，在港港人旅客都可以參加，惟由於抽獎時段限在數小時以內，令數以百萬計市民和旅客必須在相同或相近時間內登入旅發局網頁，對旅發局網頁造成巨大負擔，或因此導致「人數眾多稍後再試」問題。

這問題引起網民聲討，直指「你個嘢壞咗」，更多留言可看下圖↓↓↓

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其實這是已知風險，連登討論區等亦早已有網民發帖說「留名等睇死server」，更有網民勁猜旅發局網頁會在多少分鐘內死server。未知旅發局事前有否測試或估計過server負載力，以及是否制定了應急方案。

旅發局除夕大抽獎攻略：

先到先得？旅客優先？除夕大抽獎10問10答最後備戰

小心3大伏位！玩法又改！除夕大抽獎隨時中獎都無獎品

抽獎可到旅發局網頁：按此

「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」獎品一覽：（點小圖放大看）

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旅發局除夕抽獎參加方法

「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」都在除夕（31 日）晚上6時至11時半舉行。由於系統只限香港IP位址登入，故此參者加必須身處香港，並按以下方法參加：（點小圖放大看）