工人涉性侵網友案　穿睡衣事主出門被拉入樓梯　遭威嚇扯爛其底褲

地盤散工涉在後樓梯先後性侵3名女網友案，今(31日)在高院續審，控方傳召案中第三名事主Z作供。Z供稱，去年10月一名女網友約她在她所住大廈見面，她穿睡衣出門口，未有見到女網友，卻見到久未見面的男網友，他更突然扯她到後樓梯。Z稱當時未有穿胸圍，即被男網友上下其手，他並說：「我想搵你搞野。」又說：「你唔好郁呀，再郁，扯爛你條底褲。」Z不斷掙扎，至男網友跌倒時趁機逃脫，並向大廈保安求助。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

在屏風後作供的事主Z供稱，在Facebook認識一名帳戶叫「Anson Tsui」的男子。她與對方曾外出，但自去年8月起未有再聯絡。此外，Z其後在Instagram認識一名叫Tracy的女子，並曾和Tracy見面。

女網友約她外出吃東西

去年10月10日凌晨，Tracy約Z出外吃東西，並相約在Z居住大廈的樓層見面。當時身穿睡衣和格仔裙的Z，在樓層的走廊位置等候時，未有見Tracy出現。惟後樓梯位置有人打開防煙門，做動作示意Z上前。Z遂上前查看，但突然遭對方扯進後樓梯。該人把Z推到牆邊，壓住她。

男網友說：我想搵你搞野

該人向Z表示：「你消失咗咁耐，你想點？」Z見到該人是久未見面的男網友「Anson Tsui」，便回應說：「我無想點。」又問他為何在此出現。「Anson Tsui」未有回答，但開始向Z上下其手。他一邊用左手隔睡衣摸Z的胸，一邊謂：「我想搵你搞野。」之後「Anson Tsui」更把手伸入Z的內褲。

威嚇會扯爛底褲

Z一度把「Anson Tsui」推開，但對方隨即把左手伸入Z的上衣內摸胸，右手又扯起她的上衣，Z當時沒有穿胸圍，男網友的舉動令她的胸部袒露。Z不斷反抗，把上衣拉回原位。而「Anson Tsui」又把Z的內褲，脫至膝頭位置。

她曾掙脫，逃至6樓的後樓梯。惟「Anson Tsui」再次把她推向牆邊，又大力扯她的內褲，並威嚇說：「你唔好郁呀，再郁，扯爛你條底褲。」

趁男網友失平衡即逃

混亂間，「Anson Tsui」失平衝倒地，Z趁機逃至5樓，並按其中一戶門鐘求助，但未有回應，而「Anson Tsui」則在5樓搭升降機離開。Z行樓梯至地下，向保安稱：「有人想強姦我。」她之後再用自己的手機致電報警。期間，她亦見到「Anson Tsui」從升降機離開循後門逃走。

被告黃子軒，24歲。他被控2018年9月23至10月10日期間，3個不同日子分別強姦16歲X、與12歲的事主Y非法性交，及企圖強姦23歲的Z，3案均在不同大廈的後樓梯發生。另被告又被控於同年10月13日，威脅Y使她的名譽受損害，意圖使Y受驚。

案件編號：HCCC271/2019