【武漢肺炎】政府各口岸及醫管局嚴陣以待　袁國勇：與沙士有相似

湖北省武漢市錄得最少27宗不明原因肺炎，均與當地一個海鮮批發市場有關連。食物及衞生局局長陳肇始今晚（31日）9時召開記者會，指出目前階段未出現人傳人現象，但因應長假期即將完結，故會採取一系列預防措施，包括與出入境口岸加強健康監察措施，醫管局如發現懷疑個案病人須接受隔離。 一同出席記者會的「沙士英雄」、香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，武漢肺炎個案於12月份出現，有25%屬嚴重個案，與以往禽流感及沙士案例有相似地方。

食衞局局長陳肇始（前）及袁國勇教授（後）公布應對不明肺炎監測措施。（羅君豪攝）

衞生防護中心今日（31日）表示，正密切監察湖北省武漢市出現的肺炎病例群組個案，並已聯絡國家衞生健康委員會以取得進一步資料。當局下午已發信予醫生，提醒醫護人員在接收病人時要有警覺，例如曾否去過武漢、是否患肺炎等。

據了解，本港公立醫院沒有病人確診受到感染。消息指，引致武漢爆發肺炎，有可能是一種新型冠狀病毒。

陳肇始：內地病人病徵為發燒 少數呼吸困難

食物及衞生局局長陳肇始表示，內地當局公布目前武漢市發現的肺炎個案，與當地華南海鮮城有關。她指，27宗肺炎個案中有7宗屬病情嚴重，其餘則穩定。他們大部分出現的病徵為發燒，少數患者會出現呼吸困難，現時全部均接受隔離治療。陳肇始續指， 目前階段未出現有人傳人的現象，而箇中的醫護人員亦未有感染肺炎。

假期將完結 出入境口岸加強健康監察措施

陳肇始指，由於長假期即將完結，故當局會採取一系列預防措施，包括與出入境口岸加強健康監察措施、醫管局會通知前線醫護人員提高警覺，如有發現懷疑個案病人須接受隔離，以及衛生署已致函予私家醫生及醫院，提醒市民外遊返港，出現相關發燒等病徵，必須求醫。

袁國勇教授這宗武漢肺炎爆發，與禽流感及沙士「有相似」。（羅君豪攝）

袁國勇：不要驚慌，但必須提高警覺

袁國勇指，1997年出現禽流感、2003年爆發非典型肺炎「沙士」由果子狸及蝙蝠傳染，當中死亡率由最低10%至最高50%。他表示，武漢市個案於12月份出現，有25%屬嚴重個案，與以往禽流感及非典型肺炎案例有相似地方。惟目前階段，內地當局仍未得悉傳染來源，故認為是次屬新發性傳染病，亦有必要將所有防禦措施提升。

袁國勇表示，希望大家不要驚慌，但必須提高警覺性，市民須遵從相關預防措施，屆時香港的爆發肺炎的機會自然較低。他指，現時醫院設有負壓隔離病房、病房規劃亦十分正統，故再次爆發類似典型型肺炎的機會很微。

袁稱，醫管局會就個案展開基因測試，倘找不到原因，亦會採取高通量基因排除測試，並希望在24小時內完成。

武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人。（網絡圖片）

衞生署衞生防護中心署理傳染病處主任歐家榮指，已與內地當局緊密合作，並留意事態發展。同時，已通知廣深港高鐵及機管局，如有發現懷疑個案，會即時傳介至公立醫院。他續指，現時各個口岸設有恆常發燒監測儀器，倘發現有發燒跡象，將會利用耳探再次覆核，並將個案轉介至口岸衞生科辦事處，以了解病人過去的出入境紀錄及病徵，並會轉至公立醫院。

港鐵：定期消毒高鐵車廂及西九龍站設施

現時高鐵每日都有一對列車來回香港及武漢，港鐵公司表示，設有一套符合衛生防護中心指引的既定清潔程序及措施，包括定期及按需要清潔及消毒高鐵車廂及香港西九龍站的設施；而口岸衛生處亦在香港西九龍站口岸設有體溫檢查設施，監察入境旅客的體溫。

旅議會：3月是武漢賞櫻團旺季

旅議會總幹事陳張樂怡表示，現在不是去武漢的季節，故沒有旅行團受影響。她指，3月會有武漢賞櫻花團，惟現時評估會否受影響言之尚早，業界會密切留意情況，視乎情況為旅客調整行程和提供個人衛生防護措施。她又指，業界希望政府為港人健康做好「把關工作」，避免香港受到疫情的影響，坦言旅遊業已備受反修例活動打擊，形容「難以承受進一步的衝擊」。