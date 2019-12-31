【武漢肺炎】衞生防護中心：密切監察當地個案　已聯絡國家衞健委

衞生防護中心今日（31日）表示，正密切監察湖北省武漢市出現的肺炎病例群組個案，並已聯絡國家衞生健康委員會以取得進一步資料。 中心引述武漢市衞生健康委員會的公布指，相關專家分析認為上述病例屬病毒性肺炎。而在本港，中心已制定一系列監測及防控傳染病的措施，並會保持警覺。若中心人員在出入境口岸發現懷疑嚴重傳染病個案，會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進。中心提醒旅客，若出現呼吸道病徵，應佩戴口罩及求醫，並向醫生報告其外遊紀錄。

衞生防護中心指，正密切監察湖北省武漢市出現的肺炎病例群組個案，並已聯絡國家衞生健康委員會以取得進一步資料。

武漢市衞健委：病例屬病毒性肺炎

根據湖北省衞生健康委員會的公布，武漢市近期確診多宗肺炎病例與當地一海鮮市場「華南海鮮城」有關。武漢市衞生健康委員會已展開調查，目前已發現27宗病例，其中7宗病情嚴重，其餘則屬穩定。個案的病徵主要為發燒，少數病人出現呼吸困難。目前，所有病人均已接受隔離治療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察正在進行中。

武漢市衞生健康委員會的公布指，相關專家分析認為上述病例屬病毒性肺炎。目前為止，調查未發現明顯人傳人現象，亦未發現有醫護人員感染。目前對病原的檢測及感染原因的調查仍在進行中。

衞生防護中心：本地有監測及防控傳染病的措施

在本地，衞生防護中心已制定一系列監測及防控傳染病的措施，並會保持警覺，與世界衞生組織及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。

中心轄下的港口衞生科一直於各出入境口岸執行健康監察措施，並備有紅外線熱像儀對入境人士進行體溫監測。若發現懷疑嚴重傳染病個案，會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進。衞生防護中心已將武漢市的肺炎病例群組個案資料通知醫院管理局。

中心又提醒旅客，如出現呼吸道病徵，應佩戴口罩及求醫，並向醫生報告其外遊紀錄。衞生防護中心會繼續密切監察武漢市肺炎群組個案的最新情況，因應情況更新監測準則和化驗策略。