【武漢肺炎】涉事海鮮市場仍照常營業　有攤位遍地垃圾衛生堪憂

湖北武漢爆發多宗不明原因肺炎病例，官方消息稱，12月以來，武漢市發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎／肺部感染，其中7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院，大部份病例是武漢華南海鮮批發市場的商戶。 據內地《第一財經》報道，實地探訪發現，華南海鮮市場大部份商戶正常營業，少數店舖休業，有少數人戴口罩。一些商戶受訪稱，並未聽說有人罹患不明原因肺炎。

報道指出，據受訪的多方人士稱，該市場昨晚（30日）例行消毒。華南海鮮市場一位高姓商戶負責人受訪時稱，聽說過有人得流感，但並不在意，可能是年長者身體抵抗力弱，「聽說並不嚴重」。該負責人又指，該市場會定期消毒，並非因有人患流感而專門消毒。

據了解，華南海鮮市場是武漢最大的海鮮批發市場，是一個多年傳聞「要拆」但仍未拆除的市中心批發市場，市場內道路窄、人流大，是武漢市民和酒店餐館採購海鮮和野味的主要市場，共有攤位650餘個，從業人員1500餘人。目前正值春運高峰期，該市場距離漢口火車站僅1公里，是武漢人流最密集的區域之一。

另外，有網民在微博上表示，華南海鮮市場表面上是賣海鮮，私下進行貓狗屠宰以及各項野味肉食交易，例如土撥鼠、梅花鹿、活猴，交叉感染可能性大增。

《澎湃新聞》報道指，該市場部份攤位門前散落大量垃圾。在營業攤位門前，公共區域擺放着垃圾桶，但桶外也散落大量垃圾，衛生堪憂，不過車輛仍正常進出卸貨區並卸貨。

報道引述武漢市某三甲醫院一位工作人員指，市衛健委今晨召開會議作進一步部署，會上指該海鮮市場陰暗潮濕，具備傳染條件。有商舖老闆稱，該市場東區有患者約一周前出現發燒咳嗽現象，後送院隔離，尚未得知具體病因；西區有幾家商舖的人有肺炎症狀，大多是銷售貝類與乾貨的店家，已送往醫院。

（綜合報道）