路透社委託香港民研調查　74%要求獨立調查　支持港獨僅少數

路透社日前委託香港民意研究所展開一系列調查，並於2019年12月31日發布首項調查。調查結果發現，接近三分二受訪者支持示威者，且大部份受訪者均認為促使反修例風波危機為香港政府，當中57%受訪者支持特首林鄭月娥辭職。 對於香港應維持一國兩制抑或獨立，僅有17%受訪者支持港獨，67%受訪者則表示反對。 路透社就調查結果分別向港府、港澳辦及警方查詢，港府僅回應特首及其班子會繼續與市民展開對話，其餘則未有回應。

59%受訪者支持示威 30%反對

路透社委託香港民意研究所展開一系列調查，以評估公眾對於香港數十年來面對最嚴重政治危機的情緒。首項調查於12月17日至20日展開，並以廣東話透過電話隨機調查，訪問共1021人。

受訪者中，有37%曾參與2019年香港舉辦反修例示威遊行，63%則未曾參與。調查結果發現，59%受訪者表示支持示威者，30%受訪者則表示反對。同時，有57%受訪者支持特首林鄭月娥下台。

支持港獨僅少數 67%反對 68%支持一國兩制

對於香港獨立的態度，僅有17%支持香港獨立，強烈支持佔當中的8%，其餘9%則表示有點支持香港獨立。強烈反對香港獨立佔41%受訪者，26%受訪者則表示有點反對。

而對於一國兩制的看法，39%的受訪者強烈支持，29%有點支持，即共68%支持一國兩制。

2019年6月開始，獨立調查成為示威的主要訴求。圖為721民陣遊行，有獨立調查的旗幟。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

47%歸咎港府 僅12%歸咎北京

另外，有47%受訪者認為觸發反修例風波應歸咎香港政府，14%受訪者認為責任在於泛民主派，12%則認為應歸咎北京。

74%要求獨立調查警方行為

而74%受訪者認為應就警方在反修例遊行示威中的行為展開獨立調查，僅有9%受訪者認為警方應就促成今次風波負責。

調查結果顯示，57%受訪者贊成特首林鄭月娥辭職。不過國家主席習近平多次表態支持林鄭月娥施政，圖為12月20日習近平在澳門接見林鄭月娥。（資料圖片 / 政府新聞處）

馬嶽：調查結果與林鄭民望相符

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽接受路透社訪問指，調查結果與林鄭低民望相符，同時亦反映她的管治能力甚低。他預計抗爭及示威活動在2020年仍會持續。

袁瑋熙：調查顯示市民不滿源於警方及政制

香港嶺南大學政治學系助理教授袁瑋熙表示，調查結果再次反映示威者的訴求得到公眾支持，亦與北京形容示威者旨在破壞香港主權相違背。他分析，市民上街源於不滿警方及政制，而不是要求香港獨立。袁瑋熙續指，香港人未有要求快速平息事件，雖然希望林鄭承擔責任，惟最重要的是成立獨立調委員會，以改善警民關係。

▼2019年 走過反修例示威這半年▼

+ 24 + 23 + 22

愈年輕、愈受良好教育 愈支持示威

對於是次調查結果，路透社分別向港府、港澳辦以及警方查詢，僅得到港府發言人回應，特首林鄭月娥與其管治團隊，將持續與市民展開對話。

是次調查結果同時發現，年齡、教育程度以及受訪者是否於香港出生，均會影響對示威活動的支持程度。而調查顯示，在香港出生、年輕以及受過良好教育的人更有可能支持或參加抗議活動。