【逃犯條例】路透社引消息：林鄭曾交報告　北京下令拒絕五大訴求

反對修訂《逃犯條例》示威者提出五大訴求,特首林鄭月娥本周二出席行政會議前見記者時重申,政府已經多次回應不同人的訴求,「已經不是沒有回應的問題,而是不接受訴求的問題。」 路透社今日(30日)綜合三名香港和內地的消息人士報道,特首林鄭月娥本月上旬或之前曾向北京交報告,分析示威者五項訴求的可行性,更表示撤回修例有助化解政治危機。但被北京拒絕撤回修例的建議,下令她不能屈服於示威者任何其他訴求。

路透社引述消息指,北京下令拒絕示威者五大訴求。(截圖自路透社網頁)

引述三名本港及內地人士 林鄭向韓正交報告

報道引述三名消息人士指,林鄭在8月7日前交報告,評估示威者五項訴求的可行性,分析在當中幾項訴求上讓步如何能令事件平靜下來。

其中一名消息人士是港府高級官員,他認為撤回修例和獨立調查被視為政治上最可行,有助安撫一些不滿林鄭沉默而較溫和的示威者。該官員透露,北京告訴林鄭不要撤回,或者展開針對騷亂的調查,包括警方涉嫌使用過分武力。

另一名消息人士與香港高官關係緊密,該人亦確認香港政府曾向北京交過有關的報告,並指北京拒絕五項訴求,形容情況是比大部分人所認知的大為複雜(The situation is far more complicated than most people realise.)。

第三名消息人士是內地高級官員,他指出該報告是交向國務院副總理韓正領導的中共中央港澳工作協調小組,國家主席習近平亦已得悉,該內地官員亦確認北京拒絕示威者任何訴求,並想林鄭政府在風波上更主動行事(wanted Lam's administration to take more initiative)。

路透社引述消息指,北京下令林鄭拒絕示威者五大訴求。(資料圖片/李澤彤攝)

報道指,特首辦回覆查詢時指政府已盡力處理示威者的憂慮,但無直接評論有否向北京提交報告或收到指示。報道又指,曾向中國外交部查詢,之後被轉介至國務院港澳辦,但國務院港澳辦沒有回應傳真提交的查詢。

報道表示,路透社從未見過消息人士所指交上北京的報告,兩名香港消息人士則指,該報告是由宣布暫緩修例的6月16日至8月7日期間遞交,8月7日則為人大政協被要求到深圳開會、見港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民的日子。