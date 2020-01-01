【除夕大抽獎】旅發局認系統出錯致押後進行　查得獎記住三個時間

旅發局在2019年除夕（31日）首辦香港「除夕倒數大抽獎」，原定於凌晨過後公布頭獎國泰機票的十名得主、2時公布其他所有得獎結果，惟局方在凌晨加強版幻彩詠香江完結後卻公布「噩耗」，指由於網站系統出現問題，大部分人未能收到抽獎券編號，為公平起見決定延遲至今日（1月1日元旦）晚上8時進行抽獎，並於晚上10時在活動網站公布得獎結果。 旅發局表示，「香港除夕倒數」大抽獎，反應熱烈，至晚上11時30分，共有163萬人登記參加，2萬份「即玩即贏」的獎品，即面值100元的超市現金券，已順利送出。

↓↓旅發局除夕倒數大抽獎 獎品逐一數↓↓

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驗證碼收不到 臨時刪除毋須驗證碼

大抽獎網站在除夕晚6時起，開放予公眾登記，本地居屋除了需輸入姓名及身份登五個英文字及號碼外，亦需輸入電郵以收取驗證碼，惟不少人都表示收不收。旅發局稱，惟動開始時，網站因登記過程出現問題，參加者未能順利完成登記，局方初步發現，網站在派發驗證碼一環上有出錯，故簡化流程，新參加者只需提交所需的個人資料，毋須獲取電郵驗證碼，即可直接參加大抽獎。

這是一日內第二次突然改變。該局今日下午初段公布，參加者只需輸入電郵以收取驗證碼，而非原定輸入手機號碼。

記者實測，即使得到驗證碼，亦跳至「由於人數眾多，請稍後再試」的畫面。（網站截圖）

部分人未能收到抽獎券編號



旅發局解釋，活動過程中，網站系統未有超出負荷，流量只佔容量大約兩成，而所有提交的資料均屬完整，並有加密處理，經黃龍德會計師事務所審核後，認為所有提交的資料均屬有效。 局方續指，由於網站系統出現問題，以致大部分人未能收到抽獎券編號，公平起見決定延遲抽獎。

查得獎三個重要時間

下午3:00：登入活動網站，查閱抽獎券號碼

晚上8:00：在黃龍德會計師事務所監督下進行大抽獎

晚上10:00：活動網站公布所有得獎結果

旅發局指，曾提交資料的參加者，可於今日下午3時登入活動網站，查閱抽獎券號碼。

旅發局會於晚上8時，在黃龍德會計師事務所監督下進行大抽獎，所有得獎結果亦會於晚上10時在活動網站公布。頭獎的十位幸運兒毋須在24小時內登記，而所有得獎者亦會獲電郵通知。