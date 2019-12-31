【旅發局除夕大抽獎】笑看網站大塞車之謎　要等到2020年除夕？

旅發局舉行除夕大抽獎，抽獎方法在除夕早上臨時更改為以電郵方式登記，不過由6點開始登記起，網站一直難以完成登記步驟，不少市民反映未能獲取驗證碼。 事件令不少市民鼓譟及失望，就連民建聯facebook都發帖抽水。在等待時不少市民發現一個問題：要等到2020年除夕？

2019年12月31日是2019年除夕

旅發局網站顯示，今次抽獎為2020香港除夕倒數大抽獎，抽獎時間為12月31日下午6時至11時半。

不過，今日2019年12月31日其實是2019年除夕，明日2020年1月1日則是2020年元旦，2020年除夕其實要等到2020年12月31日。

要倒數至2020香港除夕，即是要倒數一整年，「技術上」並沒有錯。那麼市民上旅發局除夕抽獎網站，要等1年才能開獎嗎？

在2020年香港除夕倒數大抽獎進行的時候，高登討論區有人驚覺「乜唔係2019年除夕？」

根據2020「香港除夕倒數」大抽獎條款及細則，登記抽獎日期為2019年12月31日下午6時至11時30分，並於2020年1月1日抽出得獎者。因此雖然是2020年除夕倒數，但在2020年第一日就已經抽獎，估計可能是希望市民抽完獎再倒數一整年。

還有不足兩個半小時，該網站雖然臨時又更改，取消了驗證碼手續，但仍然難以連上，相信今晚不少市民難以參與抽獎，要「空手」倒數2020年除夕。