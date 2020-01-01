傳深圳倡東鐵北上　田北辰：有百利無一弊　估計港府早已作溝通

日前有報道指，深圳政府正重新規劃羅湖口岸的設計，建議將港鐵東鐵綫羅湖站北延，跨過深圳河直達深圳羅湖區，並實行一地兩檢通關安排。港區人大代表、立法會議員田北辰今日（1日）出席港台節目《千禧年代》時表示規劃合理，可以方便人來人往，亦可將現時羅湖站土地發展成新的房屋項目，增加房屋供應，「有百利無一弊」。 田亦指自己此前未曾聽過有關建議，更慨嘆自己擔任九鐵管理局主席時未有想到這種方案。對於香港「被規劃」的疑問，他估計香港政府早前已與深圳政府有過溝通，惟表面上尚未有正式提案，否則深圳不會突然有此倡議。

田北辰：有百利無一弊

田北辰表示有關規劃合理，認為現時羅湖站設計複雜、「無意思」。盛傳將羅湖站北上越深圳河，並實施一地兩檢，他認為方案一方面方便了旅客出入，也將羅湖站與深圳的交通樞紐接駁在一起，更重要是可以騰出現時羅湖站的土地，發展房屋項目，是「有百利無一弊」。

不看好建立跨境購物城

田續指，騰出的土地可交由港鐵發展，以7：3的比例發展私樓及公營房屋，預計可以建成3至6千戶私人房屋及1至2萬戶公營房屋。田並不看好有人提出的建立跨境購物城的建議，他表示旅客更喜歡進入市區購物，新田購物城的慘況就是一個例子。

田北辰認為方案有百利無一弊。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府未接獲任何建議 田：背後一定有傾

港府早前曾表示，深圳市政府未有就改造羅湖口岸的方案向特區政府提出任何建議，但在接獲正式建議後，會研究可行性及效益。有立法會議員曾批判深圳當局規劃涉及香港，並完全主導設計，形容香港「被規劃」，亦有人擔心一地兩檢的問題。田北辰則表示，現時傳的方案無關在香港實行內地法律，而是在內地實行香港法律，事關人大常委是否批核通過。他亦相信特區政府與深圳市政府「背後一定有傾」，只不過尚未有正式流程，「這些兩地政府需要傾嘅嘢，不可能十字都無一劃就公布。」