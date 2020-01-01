【除夕大抽獎】網站域名列黑名單正在解決　仍無法登入查抽獎號碼

旅發局原定在2019年除夕（12月31日）首辦香港「除夕倒數大抽獎」，並於凌晨過後公布頭獎國泰機票的十名得主、2時公布其他所有得獎結果，惟網站系統出現問題，導致不少市民未能正常收到抽獎券編號。局方表示，為公平起見決定延遲至今日（1月1日）晚上8時進行抽獎，並於晚上10時在活動網站公布得獎結果。 參加了抽獎的市民，原定可於下午3時起登入活動網站，查閱抽獎券號碼，不過系統繼續無法登入。旅發局表示，因活動網站域名被個別網絡安全供應商列入黑名單，正在處理，抽獎號碼要稍後才可查詢。

旅發局會於晚上8時，在會計師監督下進行大抽獎。（網站圖片）

163萬人登記抽獎

旅發局將改於今日（1月1日）曾提交資料的參加者，可於今日下午3時登入活動網站 https://www.hknycd.com/，查閱抽獎券號碼。局方會於晚上8時，在黃龍德會計師事務所監督下進行大抽獎，所有得獎結果亦會於晚上10時在活動網站公布。旅發局指已順利為163萬參加者分發抽獎券編號。



旅發局：過去多個小時仍聯絡網絡安全供應商 剔除黑名單

旅發局表示，不過由昨晚起，局方留意到除夕大抽獎的活動網站域名被個別網絡安全供應商列入黑名單，過去多個小時仍正聯絡網絡安全供應商，希望將網站從黑名單中剔除，故仍需時跟進解決，抽獎券編號需要稍後才能公布，以免部分參加者未能成功登入網站查詢。



旅發局強調會盡快公布抽獎券編號，盼各參加者能耐心等待。

▼旅發局除夕倒數大抽獎 獎品逐一數▼

+ 5 + 4 + 3

旅發局在2019年除夕（12月31日）首辦香港「除夕倒數大抽獎」，大抽獎網站在除夕晚6時起，開放予公眾登記。不過，由於反應熱烈，不少參加的人士在網上大呻「死機」、「上不到」等情況。有本地參加的人士則在需輸入姓名及身份登五個英文字及號碼後，未在電郵收取到驗證碼。



旅發局昨晚解釋指，活動過程中，網站系統未有超出負荷，流量只佔容量大約兩成，而所有提交的資料均屬完整，並有加密處理，經黃龍德會計師事務所審核後，認為所有提交的資料均屬有效。