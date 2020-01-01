【除夕大抽獎】旅發局就出問題致歉　正調查市民收不到驗證碼原因

社會新聞
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今年除夕維港煙花倒數取消，旅發局改為舉行「加強版」幻彩詠香江配合大廈煙火倒數，並首次舉辦全港大抽獎。昨晚（12月31日）6時起，大量市民登入旅發局網站參與，惟抽獎過程遇到諸多問題，網站系統出現問題，以致大部分人未能收到抽獎券編號，為了公平起見，旅發局最後決定延遲抽獎。

旅遊發展局總幹事程鼎一今早接受港台節目《千禧年代》訪問時，承認「除夕大抽獎」系統出問題，導致市民的體驗非常差，並向市民致歉。

旅發局總幹事程鼎一（右）就昨日抽獎問題致歉。（資料圖片/倪清江攝）

程鼎一表示，旅發局在過去數星期內已經數次對遊戲設計及電腦系統進行全面測試；早前亦向大型電郵供應商查詢，對方當時表示可以應付電郵發送驗證碼的問題。他表示，昨晚的電腦系統沒有超出負荷，當晚的確能夠發出驗證碼，但很多市民卻收不到驗證碼和抽獎券編號，旅發局正調查原因，昨晚臨時決定簡化抽獎登記程序，毋須驗證碼。

163萬市民及在港旅客登記參加大抽獎

昨晚有163萬市民及在港旅客登記參加大抽獎，程表示為了公平起見，大抽獎時間會延遲，參與者可於今日下午3時登入活動網站，查閱抽獎券的號碼，無論是否有玩遊戲，所有登記過的市民都可以參加大抽獎。

今晚8時，旅發局將在會計師事務所的監督下抽獎，得獎結果將於晚上10時在活動網站公佈，並通過電郵通知獲獎者。

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