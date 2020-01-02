【中一自行收生】家長表交皇仁：組人鏈有自由度　不拒絕小朋友

2018/2020年度中一「自行分配學位」階段今日（2日）開始，小六學生及家長即日起至本月16日，可向最多兩所心儀中學遞表。一向深受家長歡迎的傳統官立名校皇仁書院，約十名家長在收表時間開始前已到校門外排隊。 因反修例風波，學校早前有學生參與自發罷課、組人鏈，但家長表示學校及社會一樣，不同人士各持立場，亦會支持兒子選校意向；亦有家長表示，欣賞校方辦學理念及教學方式，認為老師好、有愛心，但因不希望令兒子感到壓力，坦言「一切隨緣，無報面試班」。

排頭位的盧太說，大兒子喜歡皇仁，故特別請假並提早在早上8時許到場等候。（鄧穎琳攝）

排頭位的盧太說，長子喜歡皇仁，故特地請假並提早在早上8時許到場等候。她指，長子於一、兩年前參觀皇仁書院時，已有興趣入讀皇仁，加上她與丈夫亦曾到學校附近觀察，認為學生樸素：「想長遠些，入大學機會高，人材出眾」；再加上兒子偏向數理發展，認為學校的教學模式及著重STEM相對適合，「小朋友喜歡，尊重他的選擇，希望他開心。」

家長：組人鏈不影響選校意願 「他們有個人意念」

被問及反修例風波持續，全港多區均有學生自發罷課、組人鏈，亦有傳媒報道指被捕人士當中包括皇仁書院學生；盧太表示，有就事件與兒子分析，認為學校及社會一樣，不同人士各持立場，「交給小朋友自己考慮，每人都有不同立場及看法，相信兒子。」

持類似觀念的包括吳太及其兒子，在交表隊伍中排第二的吳太住油塘，她早上約8時半到場排隊。她說，欣賞皇仁的辦學理念及教學方式，認為老師好、有愛心。被問到做了什麼準備？她說已預備了履歷表，但「不想小朋友有大壓力」，故一切都「隨緣」，無報面試班，只是爸爸跟他準備；而兒子學了敲擊樂、籃球。

對於學校所在區域，經常有示威集會，亦曾發生衝突，吳太認為，大部分人都自律，不擔心，她亦表明不反對學生組人鏈，「他們有個人意念」，認為皇仁「有自由度，起碼不拒絕小朋友」，強調自己不會因此影響選校的想法。

小六生李同學跟媽媽在上午11時許到校交表。(鄧穎琳攝）

家長：提早公布「正取生」或影響落選生情緒

對於教育局今年實施新安排，提早在3月底公布自行分配階段的「入圍名單」，同到有學校交表的盧太認同安排，「早些知道可以放下心頭大石，對家長、小朋友及學校都好。」而吳太則表示，「考到的、家長不用擔心，考不到不要緊，繼續努力讀書！」

惟家住南區、就讀官校的學生李同學則感到壓力，他表示熱愛棋藝，去年到皇仁參觀時，留意到對該校有棋藝活動，而校網介紹顯示學校師資優良、入大學機會高，其姊亦就讀著名女校，故即使對升中略感壓力，仍有意挑戰皇仁：「關係到讀大學......大學生出路多、機會多。」他參與了STEM比賽，亦將學了4至5年單簧管派上用場，考獲證書，以增加入讀機會。一直考全級十名內的他直言，只在自行階段考慮皇仁，若3月底公布安排是失敗，將改選與小學有聯繫的中學。

李同學的媽媽李太則認為，提早公布「正取生」名單，或會影響未獲錄取小朋友的情緒，故自己會平常心面對，又指自己對子女沒特別要求或專門培訓，「視乎個人性格要求，我們都會嘈交，一起進步。」

至於小六生文同學亦與媽媽親身到皇仁交表，他稱自己住在附近，故接近9時前到校交表。他認為皇仁書院方便、出名，學校亦美觀，有意入讀：「全班考十幾，有努力讀書，學唱歌、跳舞」，至於如何準備試？「媽媽跟我溫，試自我介紹」。

小六生文同學（Ocean)亦與媽媽親身到皇仁交表，他稱自己住在附近，故接近9時前到校交表。（鄧穎琳攝）

適齡學童人數微升 中學校長：首日收表略增感滿意

另外，多次就反修例社會情況表態的灣仔區校長聯會主席，兼聖公會鄧肇堅中學校長戴德正指，該校在自行分配首日收到約40份申請，比去年的34分略增一成多，他形容首日申請「無大升大跌」，對首日收表情況感滿意。

對於反修例風波持續，家長交表時有否特別提問？戴德正指，沒收到有關要求或查詢，加上該校早前亦有舉辦中一收生簡介會，相信家長若有問題早前已詢問，認為家長多關心學校的教育宗旨、課外活動等為主。