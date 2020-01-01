【元旦遊行】前中學視藝老師畫畫記錄遊行景象：我哋只係想要民主

民陣舉行元旦大遊行，由維園遊行至遮打道行人專用區，大批市民響應上街。在中環遮打道，一名男子在人潮中架起畫板，從容不迫地把遊行場景畫下。該名男子是前中學視藝科老師，早於2012年開始在示威現場以畫畫方式記錄歷史，翌年辭職，畫示威景象至今已8年時間，坦言「做老師其實有好多機會，但（遇上）歷史場面並不是太多機會」。

Perry Dino在中環以畫畫方式把遊行場景記錄下來。 （黃廸雯攝） 下午3時許，54歲的Perry Dino在中環遮打道行人專用區設起畫架，從容不迫地把遊行景象以畫畫方式記錄下來，「本來想喺起點（維園）畫，但搞錯咗時間，行到終點後喺呢度畫」。他形容今日天氣良好，適合遊行，惟人數並未如6月時的200萬人多，「我會一直堅持下去，因為五大訴求未達成」。 Perry Dino指自己先畫背景，待遊行人士到達後，再把他們的形態補上，「不過都唔會畫得太具像，唔想畫啲市民畫到太清楚，只係想俾市民知道，我哋冇離棄佢哋」。他又指，今日踏入2020年，應要有新氣象，身為香港人，他除了身體力行參與元旦遊行，也用畫畫方式記錄示威現場，「我哋只係想要民主，又唔係要獨立」。

Perry Dino表示，會待所有遊行人士離去，完成畫作後自己才離開。 （黃廸雯攝）

畫示威現場長達8年 辭去教職不感可惜

「市民喺元旦都唔去消費，寧願去遊行，當權者應該諗吓」，Perry Dino表示，社會上不同的人會以不同方式表達對示威的感想，自己只是用熟悉的媒介表達所想。事實上，他並非首次在示威現場畫畫，本身是兼職中學視藝科老師的他，早於2012年已開始畫示威場景，翌年因希望專注畫畫而辭職，「後來遇上雨傘運動同反修例，想專心畫示威場景，辭咗份工，轉開畫室」。對於辭去教職，他不感可惜，「覺得（畫示威場景）幾有意思，「做老師其實有好多機會，但（遇上）歷史場面並不是太多機會」。

被問及在示威現場專心畫畫，會否擔心安全問題，Perry Dino笑言，會選擇安全地方畫畫，「但都食過催淚彈」。他憶述自己曾有三次在遊行現場畫畫被阻，包括在九龍灣零碳天地外、中環及銅鑼灣路中心，「睇住啲警察向住啲年輕人衝，個心好唔舒服」。

Perry Dino指今日的畫作大小約2呎乘3呎，會留守至遊行人士全部散去才離開現場，「我會畫到啲人走晒，執埋尾先走，除非有人身危險，就影低相就走，返去再補畫返」。