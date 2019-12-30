【逃犯條例】楊潤雄炒校長論　中學校長：槍頭對教界似搵代罪羔羊

教育局局長楊潤雄日前接受內地媒體訪問，談及有教師被指發表不當言論或使用不當教材而被調職，又稱若校方不配合調查，而當局覺得一個校長不能勝任時，可以取消其校長資格。 灣仔區校長聯會主席戴德正今日（30日）接受電台訪問時認為，當局將槍頭指向教育界，「似搵代罪羔羊」，他指調查涉及個人私隱，並非校長可以調查，他又促教育局公開所謂不當教材的定義，「應該有把尺，你完全無尺，突然話把尺喺度，咁樣就會有壓力」。

中學界過後數月以來積極參與抗爭運動，多區學校曾組聯校人鏈表達訴求。（資料圖片）

戴德正接受商台節目訪問時，回應楊潤雄聲言「炒校長」言論。楊潤雄提及，如果校長支持被查老師的行為或觀點，或校方不配合當局調查亦可能會被撤職。

戴德正指，有不同聲音或意見不代表教師散布仇恨、煽動或違法，他質問「到底認同教師嘅觀點係乜嘢觀點？」他認為教育局應公開準則，包括公開有老師涉使用不當教材被調職一事，所用的教材到底是校本教材還是私人教材，「大家都會想知，應該要有把尺，你完全無尺，突然話把尺喺度，咁樣就會有壓力」。他補充指，調查教師涉及個人私隱，非校長有權力調查。

教育局言論將老師與學生推向對立面

逃犯條例引發的示威持續逾半年，戴德正承認中學界面臨的壓力非常大，事件屬政治事件，但不能因見到有學生出來示威，同時有教師被捕，就等同教師教學生訴諸暴力，他斥當局「槍頭對住教育界，似搵代罪羔羊」，做法對教育界不公平，又強調教師過去數月來努力做很多工作，了解學生的想法與憤怒，現時教育局的言論無疑是將老師與學生推向對立面，不會有好的結果。

教局多次倡普通話學中文 教授反駁：粵語環境用粵語學得較快

楊潤雄接受內媒訪問時，亦再次提倡應該用普通話學中文，又擔心若香港學生「只用粵語學中文，令大家愈走愈遠」。

香港大學中文教育研究中心總監謝錫金接受商台訪問時反駁其說法，謝錫金指出香港屬多語言社會，學生會接觸到廣東話、英語、普通話，亦有南亞學生會一同學習，要令幼兒學語言必須先排序，以令其更快掌握到語言。他指出，學習中文是「字本位」，如果未能掌握一定數量的漢字，語言亦難學得好；而香港屬粵語環境，日常生活以粵語溝通，因此先用口語學漢字，到學懂約1,200個漢字再學聽說普通話會較好。

謝教授又指，粵週屬古老方言，亦是雅言，非粗鄙的語言。他舉例指，2001年香港膺全球閱讀第一的美名，當時本港未推行普通語教育，足以印證粵語學習中文不影響本地學生學習能力。