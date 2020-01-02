運輸署下月起縮減的士筆試內容　稱切合實際需要　冀吸引新人入行

的士業界一向人手短缺。運輸署今（2日）宣布，由2月14日起優化的士筆試，包括調整考核內容、試題數目和及格標準，使考核更能切合實際需要，吸引更多新人入行。其中，新增路線規劃試題，加強考生路線規劃的能力；筆試整體試題數目亦由140條調整至90條，大幅減少近36%。

運輸署表示，為使考核更能切合實際需要，乙部「地方試題」將更新為「地方及路線試題」。現時提供給考生準備乙部試的《地方試題小冊子》將會更新為《地方及路線試題小冊子》，當中刪去已不再普遍為公眾所熟悉的地方，以及適度收納一些新落成而較著名的地點。

另外，亦會新增路線規劃試題，要求考生在兩個指明地點之間選擇最直接可行的路線，以加強考核考生路線規劃的能力。

運輸署今（2日）宣布，由2月14日起優化的士筆試，包括調整考核內容、試題數目和及格標準。（資料圖片）

此外，筆試的整體試題數目亦會由140條調整至90條，當中甲部及乙部的試題數目各自維持20條不變，而丙部的試題數目將由100條調整至50條。考試時間會相應由現時70分鐘縮短至45分鐘。至於及格標準方面，甲部及乙部調整至答對17條或以上，而丙部則調整至答對43條或以上。



的士業界及的士服務質素委員會成員早前向運輸署表達對的士筆試的意見，建議檢討及優化筆試內容和安排，從而吸引更多新人入行，紓緩現時業內人力資源短缺的問題。