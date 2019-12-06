Uber Flash推出九個月錄逾240萬次叫車　3000宗的士合作查詢　

網約車平台Uber今年3月推出「Uber Flash」召喚的士服務，Uber今日（6日）表示，「Uber Flash」推出九個月以來，已錄得超過240萬次行程請求，每月增長率接近2.5倍。 Uber同時亦透露，服務推出至今收到超過3000宗個人或的士車行查詢，在Uber平台上註冊的士司機夥伴數量已錄得30倍升幅。

Uber今年3月推出「Uber Flash」召喚的士服務，惟消息一傳出引起多個的士業界團體反對抗議，原本與Uber合作的的士車行更「縮沙」退出計劃。（高仲明攝）

Uber今日宣布，「Uber Flash」推出九個月收到不少正面反饋，當中平台設立的相互評分機制中，以五星評價最高分，在已獲評分的Flash行程中，超過89%行程均獲得五星評價，且乘客更會在平台系統內向司機致謝，其中七成屬表揚司機夥伴提供「卓越服務」。



Uber又指，其中一名使用Flash服務的乘客至今已完成近700次行程，另一位乘客更於一天內完成11次Flash行程，反映港人享受使用Flash服務。



而司機夥伴方面，加入Flash平台能省卻四處尋找乘客的時間，從而增加收入來源。根據一項調查顯示，其中一名的士司機加入Flash後平均每月收入增加超過兩成。

Uber與天誠汽車集團有限公司原定於3月5日宣布推出「Uber Flash」叫車服務，惟合作突然煞停，且的士業界同時宣布短期內推出新叫車平台。（資料圖片／羅君豪攝）

Uber強調，與的士業界合作是它在本地及國際策略上重要的一環，將繼續努力擴展與的士業界合作閣係，以滿足本港社會點對點交通服務需求。

Uber Flash原訂於今年3月與天誠汽車集團有限公司合作推出「Uber Flash」叫車服務，惟天誠突然退出，當時Uber單方面召開記者會宣布推出新服務，並表示仍有個別的士參與計劃，惟當時未有透露參與的士之數目。