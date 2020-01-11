法國兩產區介貝類受諾如病毒污染　City'Super將涉事青口下架

食物環境衞生署食物安全中心昨晚（11日）公布，法國35.11及35.06產區出產的介貝類海產懷疑受到諾如病毒污染，即時暫停進口及在港出售。中心初步調查發現本港一間進口商曾進口上述地區出產的非即食青口，並在旗下超級市場發售，該進口商為審慎起見，已主動把受影響產品停售及下架。據了解，有關超市為City'Super，貨品已銷毀。

食環署指出，食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產自上述地區的介貝類海產懷疑受到諾如病毒污染，而正在當地回收。為審慎起見，中心即時暫停產自該兩個地區的介貝類海產進口及在港出售。

食安中心並隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現，本港一間進口商曾進口上述地區出產的非即食青口，並在旗下超級市場發售，已主動把受影響產品停售及下架。中心亦正追查有關產品的分銷情況，業界如持有產自上述地區的受影響產品，應立即停止使用或出售。

食安中心：所有介貝類水產動物均須徹底煮熟

中心發言人表示，由於介貝類海產（包括青口）屬濾食動物，透過濾除海水的方法吸取食物和吸收養分，因此在受污染的水中，體內很大機會積聚了病毒。中心指，進食未經徹底煮熟的受污染介貝類水產動物後，可能會感染諾如病毒或其他致病的微生物，因此所有介貝類水產動物均須徹底煮熟，方可食用，幼兒、老人、孕婦和其他免疫力較弱的人，應該要特別注意。

中心已通知法國當局有關暫停進口事宜，並稱亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康，調查仍然繼續。