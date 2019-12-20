一批法國進口冷凍煙三文魚疑受李斯特菌污染　食安中心促停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今天（20日）公布，預先包裝冷凍煙三文魚「Saumon Fume Ecosse T. Main Ficelle」可能受致病菌李斯特菌污染，呼籲市民不要食用，而業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。中心表示，本港進口商「奇達思優質食品有限公司」曾進口部分受影響批次產品，當中部分已分銷，該進口商已按中心指示展開回收。

進口商指部分產品已分銷

食物安全中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指一批從法國進口的預先包裝冷凍煙三文魚可能受致病菌李斯特菌污染，正進行回收。產品名稱是Saumon Fume Ecosse T. Main Ficelle，每包淨重一點八公斤，標示為「此日期前最佳」的日期為2019年12月31日。預警系統提供的資料顯示，本港進口商「奇達思優質食品有限公司」曾進口部分受影響批次產品。



中心隨即聯絡該進口商跟進。初步調查顯示，該進口商曾進口一些受影響批次產品，當中部分已分銷。該進口商已按中心指示展開回收，如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2612 2066。

中心發言人稱，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等，但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

發言人呼籲市民如購入受影響批次產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。