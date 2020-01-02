【元旦遊行】記協譴責警方封鎖圍捕現場　憂損新聞自由

元旦遊行（1日）再爆激發衝突，於銅鑼灣有約數百人被捕。拘捕期間，警方以膠帶圍封多條街道，記者只能在極遠處拍攝過程。 記協今日（2日）凌晨發表聲明，強烈譴責警方在元旦遊行封鎖衝突現場，阻礙採訪，嚴重損害新聞自由，直斥警方無異於「新聞封鎖」。

昨日元旦遊行拘捕情況。（資料圖片）

記協表示，警方昨晚（1日）在銅鑼灣崇光百貨外展開清場行動，圍捕大批人，期間防暴警察不斷截查在場記者及質疑其身份，又驅趕記者離開。聲明續言警方其後在附近多條街道擴大封鎖範圍，令傳媒無法拍攝到被扣押人士的情況。記協舉例指，警方昨晚曾要求在場記者一字排開，逐一檢查他們的記者證、身份證及記協會員證。警方之後不斷以膠帶在多條街道擴大封鎖範圍，導致大批傳媒無法正常採訪。

促林鄭維護新聞自由

記協強烈譴責警方無理驅趕記者，認為此舉無異於「新聞封鎖」，令傳媒無法記錄及監察警務人員的執法行動，直接衝擊《基本法》保障新聞自由的底線。記協同時強烈譴責警方針對新聞工作者的阻礙、干擾及暴力行為，尤其是不必要地封鎖衝突現場，無異於極權政府慣用的新聞封鎖手段，令公眾無法透過傳媒得知真相，促請特首林鄭月娥履行簽署《新聞自由約章》的承諾，堅決捍衞新聞自由。