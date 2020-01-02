2019中學生十大新聞選舉　反修例事件佔八位　831太子站事件居首

學友社今日（2日）公布2019年「全港中學生十大新聞選舉」結果，涉及《逃犯條例》修訂及反修例風波相關的新聞囊括頭八位，「八三一事件 太子港鐵站傳言有人死亡」位居榜首，721元朗白衣人襲擊、《禁蒙面法》分別為第二及第三位。 學友社指，今屆不少排名較前的入選新聞，均在社交媒體平台上獲廣泛傳播並熱議，可見中學生已習慣於社交媒體平台了解新聞事件，但同時強調社交媒體平台有大量即時消息，分辨新聞的真確性、做好事實核查、避免傳播假新聞，加強中學生的媒體解讀能力顯得更加重要。

831太子港鐵站事件，位居學友社2019年「全港中學生十大新聞選舉」結果榜首。（資料圖片／余俊亮攝）

學友社表示，投選結果當中，首八則新聞均與反修例相關，同時得票率亦明顯較高，介乎 48%至 67%，可見中學生對反修例事件關注較其他本地、兩岸及國際新聞事件為高。首三則新聞得票率均佔約六成半，分別是「八三一事件 太子港鐵站傳言有人死亡」、「七二一事件 元朗白衣人無差別襲擊市民」及「港府引緊急法制定禁蒙面法 警民衝突加劇」。

學友社認為「八三一事件」能以高票數排首位是由於傳言事件中有人死亡，引起社會高度關注及爭議，令中學生更欲了解事件的來龍去脈。而「七二一事件」排名居次位，機構認為是由於媒體直播襲擊及衝突畫面，讓同學有如親歷其境。第三位「禁蒙面法」同獲高票數，相信是由於學生在日常生活中感受到其影響。

學友社指，上述種種因素令中學生對首三則新聞留下深刻的印象，關注程度亦較其他反修例新聞為高。

831太子港鐵站事件，位居學友社2019年「全港中學生十大新聞選舉」結果榜首。（資料圖片／余俊亮攝）

本年度30則候選新聞中，國際新聞由去屆5則增加至9則，並且大多排名較前，學友社認為，可見對國際新聞的關注比往年有所提高。9則國際新聞當中，5則排名第九位至第十三位，當中「亞馬遜雨林火災頻繁 危害生態引國際關注」的排名最高。

學友社指，綜觀本屆十大新聞選舉結果，不少排名較前的入選新聞都在社交媒體平台上獲廣泛傳播並熱議，可見中學生已習慣於社交媒體平台了解新聞事件。但學友社同時強調，社交媒體平台有大量即時消息，分辨新聞的真確性、做好事實核查、避免傳播假新聞，加強中學生的媒體解讀能力顯得更加重要。

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2019年「全港中學生十大新聞選舉」於2019年11月18日至12月16日進行，共有139間中學參與，投票中學生人數60,495名。參與新聞初選的21所中學會先於校內成立籌委會，每所參與學校的校內籌委會各自擬出30則候選新聞予校內高中及初中各兩班同學作投票，超過2,000人參與初選投票。

學友社從21間中學投票結果所提交的建議新聞事件中，篩選出本年度的30則候選新聞，由參與新聞總選的中學生從30則候選新聞中選出自己心目中的年度十大新聞。