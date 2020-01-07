靈實安老院引入可升降坐廁　智能床設尿濕提示　改善長者照顧

科技改善了一般人的生活質素，亦輔助醫護人員照顧長者。行動不便的長者由於肌肉力量不足，如廁屬一大難題，難以安全地坐到廁板上，如廁後想單憑個人力量站起來也十分吃力，部分需由安老院舍職員協助扶抱。而為免臥床長者因失禁而感到不適，護理員每隔數小時就要檢查一次床單，無奈半夜也需喚醒美夢中的長者。 近月有安老院舍引入樂齡科技以改善長者生活質素，一台「可升降坐廁」可輔助長者坐下及站起來，如廁「不求人」；而「多功能智能床」就設有「尿濕提示」，護理員可得悉哪位長者需要更換衣服及床單，毋須再擾人清夢。院舍冀新科技可促進長者復康進程，也可助減輕職員的工作壓力。

靈實胡平頤養院近月引入了一款多功能智能床，冀新科技可促進長者復康進程，也可助減輕職員的工作壓力。 （張浩維攝）

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靈實胡平頤養院位於將軍澳區，院長袁麗華表示，該院舍近月引入了一款多功能智能床，特色之一是有「尿濕提示」，院方會在床單上貼近院友臀部的位置舖設一張連有電線的橫單，當長者不慎失禁，有液體沾濕橫單時，警報系統就會啟動，「好少嘅尿液都已經可以觸發警報系統。」橫單的電線可以拆走，方便清洗。

袁麗華指出，以往護理員每隔數小時就要檢查一次床單，才可得知長者有無失禁，「夜晚就會嘈醒院友，但而家就唔使啦！」

智能床也有防跌功能，床的兩邊設有四個床欄，如想方便長者下床，可以只拉起近床頭的床欄；但若長者不宜四處走動，就可拉起所有床欄，而床欄更設有重力感應器，如長者欲偷偷下床，當他跨過床欄時，其體重就會令警報被啟動。此外，智能床使用減壓床褥，可以減少長者出現壓瘡的情況；智能床的遙控亦設有鎖定功能，「有啲呼吸系統唔好嘅長者需要校高少少床頭，鎖咗遙控就可以防止佢校返低。」

該廁所的洗手盤更可移動，長者如廁後可直接把洗手盤拉至面前洗手。（張浩維攝） 部份長者本來需要依靠兩名護理員扶抱 袁麗華稱，該院也引入了一款可升降坐廁，長者可以用遙控調高坐廁至接近臀部，緊握扶手再慢慢坐下，然後調低坐廁至雙腳著地。當長者如廁後，再調高坐廁，借扶手撐起自己而站立。而該廁所的洗手盤更可移動，長者如廁後可直接把洗手盤拉至面前，洗乾淨手後才穿回褲子，也令長者毋須多走幾步去洗手。袁麗華指，部份長者本來需要依靠兩名護理員扶抱才可順利如廁，相信使用新儀器後，一名護理員已可協助長者扶抱，甚至有長者可以「不求人」，減少尷尬，「長者可以自主去到廁所，可以增加佢離開院舍、返屋企住嘅信心，有助復康。」

該院也自行研發了一個「健護管理系統」，讓護理員利用電子系統，準確紀錄長者的活動日程、護理資料等。 （張浩維攝） 另外，院舍又改良了按鈴系統，長者按動床頭按鈴後，可直接與護理員對話，護理員可即時知悉長者的需要，也可安撫部分焦慮的長者。該院未來亦會安排院友佩戴附有按鈴功能的手錶，長者即使在花園、走廊等位置活動，如遇突發狀況也可即時求助。而該院也自行研發了一個「健護管理系統」，讓護理員利用電子系統，準確紀錄長者的活動日程、護理資料等，如紀錄長者傷口的變化、大便的質及量。

靈實胡平頤養院引入樂齡科技以改善長者生活質素。 （張浩維攝）

該院正在擴建 增加103張床

袁麗華指，該院正在擴建，現有180張床，今年中完工後可增加103張床，當中有16張床屬新購的智能床，而可升降坐廁就有4個，有照顧需要的長者可優先使用智能床，不另收費。院舍又會為員工提供示範及培訓，讓員工掌握如何使用新儀器。袁麗華認為引進樂齡科技是安老院舍的新趨勢，該院面對最大的挑戰是經費，近月新購的儀器部份獲政府的樂齡及康復創科應用基金資助，但該院也需自行斥資及籌款，例如本周六（11日）在西九戲曲中心就有一齣戲曲演出為該院籌款；她也坦言部份新科技佔地甚大，對部份安老院而言較難採用，「本身四人房可以280幾呎，但如果要放到4張智能床，就要330至350呎。」