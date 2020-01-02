【元旦遊行】警兩度除許智峯眼罩噴椒　江永祥：如移去示威者雨傘

民陣在元旦日 （1月1日）發起遊行，遊行原定由銅鑼灣維園步行至中環遮打道行人專用區，惟下午灣仔發生衝突，警方逐要求遊行終止及解散。民主黨立法會議員許智峯在晚上8時許，於銅鑼灣遭警員除下眼罩並近距離噴射胡椒噴霧，片段在網上瘋傳，質疑警方的做法。 警察公共關係科高級警司江永祥，今日 （1月2日）在記者會回應事件。他強調，警方當時已給許智峯多次的警告，要求對方返回行人路惟不果，加上對方採用消極的抵抗方式，「唔知係咪佢恃住自己有戴眼罩，所以唔係好怕我哋胡椒噴劑」，故警員才除下對方的眼罩，使胡椒噴霧能發揮效用。 對於警方的說法，許智峯回應斥警方指鹿為馬、顛倒是非，將民事刑事追究。

根據《香港01》記者拍下的片段，許智峯事發時所在位置為軒尼詩道和渣甸坊交界的行人路近馬路位置，數名防暴警員驅趕許；許則反駁正處於「合理距離」。未幾，一名防暴警員伸手除下許的眼罩，並以胡椒噴霧射向他的臉，許轉身，並再戴起眼罩。警員隨即再次除下許的眼罩，以及再噴射胡椒噴霧。

事件使不少網民質疑警方的執法方式，對此江永祥今日回應說：「唔知係咪佢 （許）恃住自己有帶眼罩，所以唔係好怕我哋胡椒噴劑」，警員面對許的消極抵抗下，才用「拉開眼罩」使用胡椒噴霧令驅散行動更有效。他強調，做法如同警員過去使用胡椒噴霧時，會先移去示威者的雨傘一樣。

江重申，事發時警員以多次對許警告，要求對方返回行人路，又質疑對方為何連簡單的指示也做不到。他認為，許作為有公職的人，理應明白當時必須要盡快回復公眾安全。

許智峯回應：警方顛倒是非 將民事刑事追究

許智峯發聲明回應警方記者會的說法，譴責有關警員暴力行為，直斥前線執法警員已失理性、情緒嚴重失控，故意為洩憤及仇恨而攻擊公職人員，而非驅散，直斥江永祥今日於記者會上稱許智峯「消極式對抗」，實指鹿為馬，顛倒是非，許智峯將從民事及刑事追究警暴，絕不容忍警方縱容警暴。

許智峯坦言，現在警方的記者會每日說不同大話，製造警謊，如同與香港市民活在另一時空，市民對於自6月以來警方在反修例活動中的警暴已忍無可忍，昨晚許智峯在執行職務期間一直站在行人路，亦處於無阻礙警方工作的位置及距離，卻突然遭失控的防暴警武力對待，扯掉眼罩及射胡椒噴霧，導致皮膚嚴重赤痛。他認為事件證明警方暴力明顯升級，勸喻警方盡快回頭是岸，立即停止警暴，呼籲警方與警暴割蓆，將違法的警員繩之於法，並說警方公共關係科繼續以「大話冚大話」的形式說謊，只會令警隊形象繼續無法挽回，亦令市民更加不信任政府。