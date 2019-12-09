【居屋2019】調整最新折扣率變五六折　首日53個單位被揀選

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，今日（9日）起開始揀樓。 今期居屋本來以市價五九折發售，不過房屋署指出，由於現時樓市較過去定價時上升，故折扣率會增加2至3%不等，即最新折扣率將為五六折或五七折，買家日後補價時「要畀多啲錢」。 而首日則有53個單位被揀選，周二(10日)同樣有80個準買家獲邀揀樓。

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房屋署表示，在選樓期間會按現行市況評估和更新每個屋苑出售單位的市值，經評估後，由於現時居屋屋苑的評估市值略高於定價時的市值，故折扣率會增加2至3%不等，有關折扣率適用於在十二月份選樓所簽訂的買賣合約。 換言之，在新調整下，現時以市價五九折出售的居屋，將變成五六至五七折。

補地價要多付金額

不過，新的折扣率不會影響現時居屋價格，惟買家日後希望轉售單位時，補地價的金額將調升。由於新居屋售價由市價五九折變為五七至五六折，即買家日後補地價轉售單位時，金額會較之前多2、3%。

而首天揀樓亦有53個單位被揀選，全部都是綠表買家。當中何文田冠德苑售出42個單位，將軍澳雍明苑售出3個單位長沙灣凱德苑售出8個單位。明日會邀請80名 中籤綠表及白表家庭申請者揀樓。