【除夕大抽獎】網傳名下公司開發網站　星之子陳易希：我哋無參與

旅發局於2019年除夕首次舉辦全港大抽獎，詎料抽獎網站連番出現故障，大量市民反映初時收不到註冊驗證碼，及後又不能登入網站查閱抽獎券編號，引起大批市民不滿。 近日網上有人聲稱，旅發局除夕抽獎網站是由陳易希開設的公司負責，陳易希發聲明強調，其公司沒有參與任何有關該網站的工作，對於誤傳「深感無辜」。陳易希又批評，抽獎網站設計上沒有防止機械人的措施，使用者容易使用簡單的代碼（script）不斷登記或參加遊戲，網站的壓力測試時間亦不足。

近日網上有人聲稱，旅發局除夕抽獎網站是由陳易希開設的公司負責，陳易希發聲明強調，其公司沒有參與任何有關該網站的工作。（資料圖片）

陳易希分析導致網站出現問題的因素，其中旅發局於當日（31日）傍晚6時起才接受報名，過程時間太短，導致使用者同時間大量登記；而流程需透過電郵／SMS短訊即時認證通過，由於短時間內高流量發出電郵，或會引致電郵供應商列入黑名單，導致收件者無法接收電郵。他認為，以先登記後確認的方式會比較安全。

陳易希進一步指，其後系統修改為不需要驗證碼方式進行登記，能解決不能收到驗證電郵的問題，但網站依然無法顯示抽獎券號碼，可見當時網站或已超出預計負荷。他認為，由於網站設計上沒有防止機械人的措施（例如Google Captcha），使用者容易使用一些簡單代碼（script）不斷登記或參加遊戲。

陳易希又發現，抽獎網站的域名（Domain）於去年12月18日才註冊，雖不代表項目是在該日才開始開發，但可見壓力測試的時間不足。