【滙豐獅子】細說獅語　鎮守總行逾80年被破壞　二戰時險被熔

昨日（1日）民陣發起「元旦大遊行」，遊行原定在由維園出發，終點至中環畢打街，在下午5時許，警方以爆發衝突為由腰斬。在遊行過程中，位於中環的滙豐總行一度成為破壞目標。隨後該分行及其他設施開始成為針對目標，多個櫃員機受到破壞。在滙豐總行大門的銅獅子也不能倖免，被示威者淋上紅色油漆。入夜後，銅獅子更被淋上易燃物體，一度起火。滙豐發言人表示：「對於坐鎮滙豐總行大廈地下的銅獅被無理破壞，我們感到十分難過。」今日（2日），滙豐安排清潔工人為銅獅子進行初步清潔工作。

坐鎮在中環滙豐總行大門前的一對銅獅子歷史悠久，這兩頭雄獅均有著牠們的名字。張口的一隻面向門前東面，名為史提芬（Stephen），此名由來於當初提意鑄造銅獅的香港總行總司理史提芬（Alexander G Stephen），其任期是1920年至1924年。另外一隻合口的銅獅則面向門前西面，名為施迪（Stitt），名字是由1921年上海司理施迪（Gordon H Stitt）命名。香港滙豐總行現有的銅獅為第二代，在1935年第三座總行大廈落成放置至今。第一代在曾存放上海滙豐銀行，現則成為一個展覽品，一代和二代同名。

香港滙豐總行兩隻銅獅。 （滙豐銀行提供圖片）

身上有彈痕

事實上，香港銅獅子其實曾經離開過香港。在二次世界大戰時，1942年日軍佔領香港後，曾因為當時的物資貧乏，被日軍「俘虜」至大阪，準備熔為軍火材料。所幸的是最終一對銅獅並沒有被熔，其後更被運回香港，惟牠們身上多了彈痕。坊間流存著銅獅子為滙豐總行的守護神，坊間傳說更指在1983年時因匯豐總行重建，銅獅暫被移至皇后像廣場，使當時香港發生大股災。

對於銅獅和旗下分行被破壞，滙豐發言人表示：「對於坐鎮滙豐總行大廈地下的銅獅被無理破壞，我們感到十分難過。目前我們的首要考慮是客戶和員工的安全。同時，我們正努力盡快復修受影響服務和設施，並繼續為客戶提供最優質的銀行服務。銅獅的初步清潔工作仍在進行中。我們會聘請專家，協助評估和展開專業復修工作，預計過程需時。銅獅雕像與滙豐和香港歷史息息相關，我們必定盡力保護這重要文物。」