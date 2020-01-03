【陳茂波派糖】綜援、職津等下周二起獲發額外款項　自動轉帳過戶

政府去年宣布一系列「撐企業」及「紓民困」的措施，涉及約151.4億元。當中領取各項社會保障金額的人士，可額外獲發一個月的援助金額。 政府今日（3日）指，領取相關援助金額的人士，將可於下周二（7日）起陸續獲發一次過的額外款項，將以自動轉帳方式存入其戶口，領款人毋須要另行申請。

有關安排將惠及約133萬名合資格人士。（資料圖片）

因應去年財政司司長陳茂波公布的一系列撐企業、保就業及減輕市民生活負擔的措施，政府公布，綜援受助人、公共福利金計劃下的高齡津貼，包括「廣東計劃」和「福建計劃」、長者生活津貼及傷殘津貼受惠人，以及領取在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼的人士，將可於下周二（7日）起陸續獲發一次過額外款項。

於去年12月6日當日，合資格領取上述社會保障金額的人士，將符合資格領取一次過額外款項。社會福利署已獲撥款約38.8億元實施上述安排，並將以自動轉帳方式存入合資格人士指定的銀行戶口，領款人毋須另行提出申請。至於合資格領取額外款項的人士，是指在去年6月1日至12月6日期間內提交職津或個人交津申請而最終獲批的人士，他們同樣無需要另行申請。職津處已獲撥款約1.3億元及1,900萬元以分別發放額外款項予領取職津的住戶及個人交津的人士。

財政司司長陳茂波去年8月公布派糖「紓民困」。（資料圖片／李澤彤攝）

綜援受助人獲發放的一次過額外款項，相等於按其領取的一個月標準金額。至於高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼受惠人則會獲發放額外一個月津貼。有關安排將惠及約133萬名合資格人士，包括32萬名綜援受助人、57萬名長者生活津貼、29萬名高齡津貼及16萬名傷殘津貼受惠人。此外，亦有5.7萬個職津住戶及3.2萬名領取個人交津的人士受惠。