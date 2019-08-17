【陳茂波派糖】財爺以三號風球形容現時形勢　本港或進入經濟衰退

反修例風暴重挫政府的管治威信，財政司司長陳茂波周四（15日）的政府記者會中，宣布一系列紓困措施，當中包括「撐企業」和針對一般市民的「紓民困」措施。陳茂波今日（17日）出席一電台節目時表示，本港經濟環境挑戰很大，第二季的經濟增長動力已經放緩，若接下來的7月至9月情況持續，加上外圍經濟已經「刮起大風」，香港第三季經濟很可能出現負增長，或會在技術上進入經濟衰退階段，政府推出的多項「紓困」措施，主要希望幫助到支撐全港經濟的98%中小企及紓解民困，主要是基層市民。

陳茂波今日（17日）出席一電台節目時表示，本港經濟環境挑戰很大，第二季的經濟增長動力已經放緩，若7月至9月情況持續，加上外圍經濟已經「刮起大風」。（資料圖片）

陳茂波表示，近日的社會事件令社會變得繃緊，不同行業都受到衝擊。他比喻，香港已經「掛起三號風球」，認為港人現時未感受到外圍的「風勢」，但形容「颱風會正面吹襲香港」，另外，他同意在政治問題上，政府需要再更努力，去尋求解決的方法。

對於外界指「開學津貼」只受惠於本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供的每人2,500元的津貼，認為是「分化大學生」，擔心會用作「買裝備集會」。陳茂波表示，有關津貼主要為補助年輕家長的壓力，「以往開學都會為有困難學生解困，但期間有意見，家長為開學有壓力，認為可以有津貼幫補而設。」他又指大學已有多項貸款計劃、助學基金，加上不少學生會有兼職，為其他學生補習幫補， 強調主要為協助家長。

他又提到，不少撥款需要立法會審批，當中包括公屋津貼及新推的學生津貼等，希望在10月立法會恢復開會後，可盡快審批「出台」，又指現時律政司正加快草議文件，期望可「先訂立後審議」方式去處理。此外，他又指，「關愛共享計劃」派4000元的計劃，據他了解，相關部門仍在努力處理中，相信9月底前完成全部申請、發放款項。