【鼠年2020】派傳單工收入跌近半：上年度日如年　過年為生計開工

2019年是港人難以忘懷的一年，反修例風波引致的警民衝突不斷，零售、住宿及膳食服務業等多個行業大受打擊。 示威衝突中，旺角多次陷入混亂。陳女士在旺角街頭做派傳單散工，因衝突不斷，工作量大減，收入減少近半，令她感到無奈；工作亦多次因衝突事件中斷，陳女士去年8月31日更遇上示威，令她心有餘悸，直言「嚇到我好驚，驚到震。」 若要回顧2019年，陳女士以「度日如年」做結。因收入大減，農曆新年亦打算在工作中度過。對於新年願望，陳女士甚至「唔敢諗」，僅盼望新年社會環境改善，身體好。

日日做嘢都唔覺得有好環境。 陳女士以「度日如年」形容2019年

反修例風波持續至今，油尖旺區多次陷入混亂。今年60歲的陳女士，在2017年開始在旺角街頭為餐廳派傳單，不時遇上示威衝突，她形容修例風波半年來，工作情況「混亂」，一遇上示威便要匆忙離開，亦試過「返工一兩個鐘就話要走」，無奈「又浪費車費，又無收入」。

陳女士在旺角街頭做派傳單散工，因衝突不斷，工作量大減，收入減少近半，令她感到無奈。（侯彩琳攝）

工作因示威而混亂 目擊示威「驚到震」

回顧數月來的混亂，8月31日的旺角黑夜還令陳女士心有餘悸。「嚇到我好驚，驚到震。」陳女士笑言，年輕時在鄉下生活，見過蛇和老鼠都不怕，惟講述此事時仍十分激動。她形容，當晚約9時半她剛下班，便見到示威者在旺角街頭聚集。她準備在雅蘭中心附近搭巴士回家，惟一上到車，司機便表示巴士將停駛，陳女士只好無奈下車，到旺角站搭地鐵。

豈料，一進入旺角站，陳女士便遇上一批黑衣人「 好似跳鞍馬咁」正跳過閘機，從站內跑上地面。陳女士匆忙地入閘，見到站內有一名男子手持錘子，面向控制室。陳女士不敢停留，亦不敢直視該男子，「唔敢睇，好驚」，只能「急急腳」前往月台。入到車廂內，陳女士依然未能平靜，她形容，車廂擠滿人，乘客都「唔夠膽出聲，好靜」，車門關了數次才順利關上，等到列車到達長沙灣站後，她才能鬆一口氣。

從長沙灣站回到地面，陳女士如同再次呼吸自由空氣，她未有直接回家，而是先到附近公園坐坐，喘口氣，放鬆後，才走回家。

8月31日示威情況。（資料圖片/梁鵬威攝）

收入只剩四五千 平時要「食少啲」

修例風波令陳女士收入大減。陳女士指，派傳單以時薪計算，每小時能賺取約50元。以往她每日幫不同餐廳派傳單，做夠8小時，她笑言「我唔休息㗎」，除了做義工，參加宗教活動，其餘日子一般都會上班，一個月收入約有9000元。惟自7月份開始，市道慘淡，僱主減少聘請散工，陳女士每日工時亦只剩下5小時，月收入大減至四五千元，在11月更放了近15日假，收入僅有約4000元。

陳女士和丈夫、孫女同住公屋，而子女則在內地工作。平日丈夫負責照顧9歲的孫女，雖然子女偶爾會給予經濟支援，但家中大部分開支均由陳女士獨自承擔。收入大減，令她壓力倍增，直言難以負擔生活開支，只能平時「食少啲」，「孫女要買嘢，都會話畀佢知無錢。」為求省錢，她每次上班亦都會自備午餐。

眼見連月來市道均沒有好轉，陳女士亦曾打算到餐廳打工和做清潔工作，惟陳女士自四年前發現頸椎出現移位，至今身體時常感到麻痺，難以搬動重物，故未能轉行。

陳女士在旺角街頭做派傳單散工。（資料圖片/黃寶瑩攝）

「唔敢諗」新年願望 過去一年「度日如年」

回顧2019年，陳女士以「度日如年」總結，她解釋，因為身體差、收入低，感覺「日日做嘢都唔覺得有好環境。」

臨近農曆新年。陳女士因身有病痛，坐長途車不便，往年亦較少回家鄉肇慶過年，加上上年收入大減，故新年僅打算「求求其其」在工作中度過，「有工開我都會繼續做」。而因家鄉習俗，同住的孫女和丈夫在農曆新年都會回鄉下過年，和子女團聚。陳女士坦言「好掛住」子女，希望未來兒子能來港團聚，令「老人家無咁掛念」。問及新年願望，陳女士直言「唔敢諗」，她笑言，只盼望新年社會環境有改善，身體好，「身體好咗就咩都掂」。

自上年7月來餐廳酒樓減少請散工

飲食業職工總會主席郭宏興表示，自上年7月開始，餐廳酒樓亦大量減少聘請散工。而油尖旺區多次發生示威衝突，該區餐廳亦時常因衝突事件而要即時關閉，影響生意。而根據政府統計處資料，上年9月至11月經季節性調整的失業率為3.2%，其中餐飲服務活動業失業率上升至6.2%，是逾8年來的最高水平。