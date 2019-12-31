【2019回顧】港鐵設施受破壞未及復修　維修工：對公眾誤解感委屈

回顧2019年，《逃犯條例》修訂以及隨之而來的連串反修例事件，為香港帶來史無前例的衝擊，影響着每一名香港人。《香港01》於年終訪問不同人物，透過他們的故事，回顧過去一年的社會大事。 反修例風波持續逾半年仍未平息，港鐵成為眾矢之的，車站設施大規模遭破壞，維修費用估計至少達五億港元。早前網上流傳，港鐵故意將完好無缺的出入閘機及螢光幕，以膠紙裹封，被質疑刻意造成市民出行不便，最終將矛頭指向示威者。 車站維修技術員魯志薪接受《香港01》訪問時表示，對大眾無理的指罵感委屈，稱「其實我哋做到死死吓。」他解釋部分機件表面看似運作正常，其實內裡零件已被水浸至失靈，強調「用到都開放畀人用啦」。 （2019年回顧人物訪問系列之六）

魯志薪入職港鐵30多年，負責處理港島線銅鑼灣站至柴灣站的車站設施維修工作。（盧翊銘攝）

魯志薪入職港鐵30多年，負責處理港島線銅鑼灣站至柴灣站的車站設施維修工作，由售票機、入閘機至月台幕門、消防照明系統均是他工作範圍。過去半年，港島區多次舉行大型遊行或集會，事後有黑衣人一度進入車站範圍內大肆破壞，亦觸發過警民衝突。

銅鑼灣站亦多次受到衝擊，「維修團隊會因應破壞情況，增加額外人手及安排後備零件，希望將壞咗嘅零件換咗佢，再開返比人用。」但隨着暴力升級，超過九成車站設施被破壞，魯志薪形容東鐵線大學站更一度被燒至「爛溶溶」，後備零件供應緊絀，唯有先以膠紙裹封，以免乘客觸碰時鎅傷。

旺角站內被破壞。(羅君豪攝)

「有啲機睇落用到 入面電路板已燒晒」

早前網上有片段流傳，部分八達通增值機以及入閘機仍能運作，卻以膠紙遮蓋，港鐵隨即被質疑刻意造成市民不便。魯志薪對相關指控感委屈，並逐一解釋，「當時有增值機運作正常，但由於機件螢光幕被打爛，乘客增值睇唔到八達通餘額幾錢，先會用膠紙遮住；有啲機件睇落用到，其實一打開入面電路板已燒晒，先無開放。」他補充，直至後備零件經耗盡，部分設施不能修復，最終有部分入閘機的螢光幕即使被破壞，亦要重新開放，乘客只能「聽聲入閘」。

魯志薪續指，維修團隊過去半年，多次就破壞情況進行緊急維修，並需爭取在晚間收車後的「黃金三小時」完成程序，車站翌日才得以重開。面對不實指控他感到不公，更坦言：「會覺得俾人屈，其實我哋做到死死吓。」

反修例風波中，港鐵捲入政治漩渦，多個車站設施被破壞及縱火。（資料圖片／羅君豪攝）

港鐵備用零件明年初抵港

對於現時部分車站改用手動閘機出入，魯志薪則稱，後備零件「已經無晒」，而港鐵已訂購相關零件，料本月底及明年初會陸續運抵港，屆時將再次展開新一輪修復工作。他表示，「應該會先處理人流較多、現時閘機數目較少嘅車站，將軍澳站應該有份。」

魯志薪同時透露，港鐵為免車站設施再受破壞，已將保安程度升級，但現時因應情況，已作出一系列相關措施，包括在車站出入口加設鋼板並灌注石屎、將開放式的控制室改為密封式、加裝保安閘以及改裝防爆玻璃等。