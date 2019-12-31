【2019回顧】醫食住行民生大事逐一數　貧窮人口創新高震驚社會

2019即將過去，迎接新一年前，回顧過去一年，今年最令港人難忘的，是由初夏延續到寒冬、逾半年仍未平息的反對修訂《逃犯條例》風波，不過其實在醫療食物、房屋及交通等民生方面，亦有不少重大事件，貧窮人口增至140.6萬人，亦令社會需要反思貧富不均的根本問題。

機場爆發麻疹 非洲豬瘟殺到豬價飆升

今年本港全年亦受不同疫症困擾，由年初冬季流感肆虐，致幼稚園提早放農曆新年假；至3月麻疹爆發，機場成為重災區；今年5月出現首宗非洲豬瘟個案，共銷毀逾一萬隻豬，可謂「多病多災」。

截至今年11月，本港錄得89宗麻疹個案，打破過往11年來的紀錄。今年3月錄得最多個案，達31宗。回顧年初，機場爆發麻疹，多名機組人員及機場員工亦受感染，更有瑪嘉烈醫院放射師感染，署方亦在機場設疫苗接種站，為逾8,000名機場人員接種疫苗。事隔大半年後，衞生署本月23日終公布，將於明年1月2日起，落實提早為幼童打第二劑含麻疹疫苗的新措施。

另外，本港今年5月出現兩宗非洲豬瘟，上水屠房分別銷毀6,000及4,100隻活豬，屠房亦要停止運作數日。活豬供應減少，致豬肉價格飆升，每擔豬肉的最高批發價曾高達3,600元，比以往平均批發價高一倍。現時活豬拍賣價每擔仍近3,000元，近日業界研究引入韓國活豬，冀穩定豬價。

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發展商輪流捐地借地 林鄭月娥宣布運用《收回土地條例》

本港土地供應短缺，樓價亦屢創新高。今年9月新世界發展宣布，將會捐出300萬呎農地，若以地政總署今年4月起每呎農地補償1,124元計算，等於新世界捐出約33.7億元。其中100萬呎擬捐予社企「要有光」發展社會房屋。

其後在11月，恒基兆業地產亦宣布向政府借出鄰近錦上路站的土地，用於建造2,000伙過渡性房屋，項目面積共42.8萬平方呎，將會是本港規模最大的過渡性房屋項目。運輸及房屋局局長陳帆表示，借用恒地土地7年，之後有機制繼續借用。

會德豐也於12月30日宣布借出農地予社福機構興建社會房屋，向非牟利機構以每幅地一元租金形式，借出合共逾50萬平方呎土地，涉及多幅分別位於大埔﹑屯門及東涌的地皮，借出年期為8年，興建2,000間過渡性房屋，預期累計可惠及逾6,000個家庭或逾2萬名人士。

另外，特首林鄭月娥今年10月發表任內第三份《施政報告》，當中宣布將會運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回私有的新界農地或棕地等3種私人土地，全數用作百分百公營房屋，包括公屋、綠置居、居屋等。政府預料未來5年將會收回450公頃土地，總數可收回約700公頃土地。

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港鐵嚴重事故頻生 列車出軌、相撞

港鐵是不少市民出行所依賴的交通工具，然而卻接連出現嚴重事故。在今年3月18日凌晨，港鐵測試新信號系統期間，一列由中環站開往荃灣的列車在駛出車站不久，與另一列開往中環站的列車相撞。列車上當時並沒有乘客，但造成2名駕駛人員受傷，事後荃灣線來住中環站和金鐘站的服務一度停駛2日。今年7月港鐵向機電工程署提交調查報告指，成因是承辦商修改軟件致執行錯誤。

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至今年7月，港鐵發生工程列車脫軌故障。7月25日凌晨3時許一輛工程車在大學站以北500米處理更換路軌工程時，一個轉向架偏離路軌，火炭站往返大埔墟站服務受阻，期間多個東鐵站接駁巴士大排長龍，最後服務於下午2時27分陸續回復正常。

今年9月17日港鐵東鐵線紅磡站更發生列車出軌事故，一列由旺角東前往紅磡月台的列車，有三列卡車出軌，造成至少8人受傷，當中5人需送院，更有乘客在車廂內被彈高。機電工程署本月26日表示，署方排除事故是外物或惡意破壞所致，而是鐵路設施本身的問題，正審視是否涉及人為疏忽和制度問題。

貧窮人口140萬創新高 5人中1人窮

政府本月發表《2018年香港貧窮情況報告》，被界定為貧窮人口的市民共有140.6萬人，創2009年有紀錄來新高；比率為20.4%，代表每五名市民，就有一人處於貧窮線以下。在恆常現金政策，即綜援、生果金介入後，貧窮人口減至102.4萬，貧窮率為14.9%。18區中，以觀塘區2018年貧窮率最高，達27%，每四名居民，就有一人處於貧窮狀況。

勞福局局長羅致光解釋指，有關數據屬相對貧窮概念，審視貧窮狀況時，需一併納入政府恆常及非恆常政策介入計算，否則數字只會連年上升。