【2019回顧】港鐵新工會冀管理層更貼地　挽回公眾信心

回顧2019年，《逃犯條例》修訂以及隨之而來的連串反修例示威衝突，為香港帶來史無前例的衝擊，影響着每一名香港人。《香港01》於年終訪問不同人物，透過他們的故事，回顧過去一年的社會大事。 反修例爭議持續半年仍未平息，近日更掀起「新工會浪潮」，不少界別紛紛籌組新工會，爭取工人權益。港鐵新工會「港鐵新動力」於上月19日正式刊憲成立，主席陳凱暉接受《香港01》專訪時指成立工會，源於發現現有的工會未能將最前線職員的聲音帶至管理層，「至少未有工會提及過7.21、8.31事件」，故藉此希望改變風氣，令公司文化以至管理層更「貼地」。 （2019年回顧人物訪問系列之五）

「港鐵新動力」主席陳凱暉（左）、財務主任葉彩儀（中）以及內務副主席張仲儀（右）表示，過去半年在工作崗位上曾面對乘客指罵、攻擊。（黃寶瑩攝）

7月21日西鐵元朗站發生白衣人無差別襲擊市民事件，引起公眾嘩然。新成立的港鐵工會「港鐵新動力」主席陳凱暉表示，自7.21事件，和8月11日警方於葵芳站、太古站施放催淚氣體，多名前線職員曾發起多次實名聯署，促請管理層承擔責任、交代事件經過、公開相關閉路電視片段並譴責警方失職等，但訴求最終未有得到正視，自此萌生成立新工會的念頭。

其後，他遇到一群志同道合的同事，發現彼此均希望挽回公眾對港鐵的信心，促成15人的「港鐵新動力」班子。

「港鐵新動力」主席陳凱暉Michael稱，至今工會已累積300多名會員，希望容納更多前線員工聲音，「無論係咩顏色都會歡迎」。（黃寶瑩攝）

強調新工會無政治取態：咩顏色都歡迎

「我哋工會無政黨背景、無政治取態！」陳凱暉指，港鐵現有七個工會，大多從屬不同黨派，包括工聯會和職工盟。他希望作為港鐵第八個工會的「港鐵新動力」，能夠讓港鐵員工有新的選擇。他強調，至今工會已累積300多名會員，希望容納更多前線員工聲音，「無論係咩顏色都會歡迎。」

「港鐵新動力」內務副主任張仲儀稱，曾加入其他港鐵工會，成為會員後感覺，僅是「負責交會費、好少同我哋溝通，11月、12月食蛇羹先出現」，亦認為他們的言論不能代表所有前線員工，希望日後能與會員增強溝通、定期舉辦交流會，藉此向管理層反映。

「港鐵新動力」財務主任葉彩儀Chloe承認，港鐵管理層「離地」，所作出的決策未必符合大眾及前線員工期望。（黃寶瑩攝）

要求管理層正視問題根源

對於港鐵半年來受到不同程度的衝擊，超過九成車站設施被破壞，更被冠以「黨鐵」之名。「港鐵新動力」財務主任葉彩儀承認，港鐵管理層「離地」，所作出的決策未必符合大眾及前線員工期望。她舉例，日前港鐵為免員工被人「起底」，將原本印有姓名的名牌改為簡稱，形容此決定「斬腳趾避沙蟲」，質疑前線員工「行得正企得正，怕咩俾人起底？」更反建議管理層正視問題根源，方能有效平息市民憤怒。

目前為止，他們在工作崗位上亦曾面對乘客指罵、攻擊等，葉彩儀分享曾遭朋友怒斥「你有良心就辭職」，惟三人均希望現階段留在港鐵，盡自己能力改變「腐敗」的體制，「就好似宜家咁成立工會改變現況。」