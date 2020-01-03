工人涉性侵網友案　被告自爆曾有不少網戀　但都不記得她們的名字

地盤散工涉在後樓梯先後性侵3名女網友案， 控方今在庭上播出被告在警署的錄影會面，被告自認用了數個社交媒體帳號，結交為數不少的女朋友，也曾在網絡上與不同女網友發展過網戀，但都是「散拖」形式，有些數天便分手，記不起她們的名字。被告亦承認曾多次帶同女性朋友到他住所的後樓梯，作「攬攬錫錫」等親密接觸，但否認曾在梯間發生過性行為，亦否認在涉案日子曾到過後樓梯。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

被告黃子軒，24歲。他被控強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。控罪指他於2018年9月23日，在屯門兆麟苑貴麟閣樓梯強姦X(案發時16歲)。他又被控於同年10月6日，在同一屋苑的寶麟閣樓梯與12歲女童Y非法性交，以及於同年10月13日，威脅Y使她的名譽受損害，意圖使Y受驚。此外，他亦涉於同年10月10月，在某大廈樓梯企圖強姦Z(案發時23歲)。

發展過的網戀不計其數

被告在錄影會面提到，他在Facebook有多個戶口，會用作認識朋友、網購等用途，有時候亦會將戶口借給朋友使用。被告自認女性朋友眾多，曾有過5個女朋友；又指他在網絡上發展過的網戀不計其數，但僅屬「散拖」，很多只維持數日便告分手，也不記得她們的名字。

在後樓梯只有攬攬錫錫

被告否認在案發日子曾到過他位於兆麟苑貴麟閣住所的後樓梯，又稱他沒有朋友居住在貴麟閣，理論上不會到訪該處，但就承認會邀請朋友乘的士到屯門來探訪他，亦曾有帶同超過十個不同的女性朋友到旭麟閣單位外的後樓梯間，當中亦曾有「攬攬錫錫」，但就沒有試過與任何人在後樓梯間性交。

朋友A稱事主來電說有重要事

控方亦傳召了聲稱遭被告強姦女事主X的朋友A作供，A稱X聲稱被姦當晚曾致電她，指有好重要的事要講，她於是叫X上她家。據她回憶，X稱當晚應一個在facebook 上認識的男網友（即被告）邀請，乘的士到屯門與被告見面，並跟隨被告到兆麟苑一棟大廈的後樓梯間。

X稱在梯間被拉下內褲強姦

X指在梯間被告強迫X替他自慰，又強行拉下X的面褲和內褲，並最終將X強姦。A續指，X當時不想讓家人知道，故只能找分屬好友的A訴苦，她則勸X報警，惟X始終擔心家人知悉事件而拒絕；最終A將此事告知學校社工，由社工報警。

A又稱，X其實對與被告見面曾有保留，也曾經試圖拖延二人的見面，惟最終和被告見面後，X覺得被告為人「無咩嘢」，才跟被告到兆麟苑；途中被告有試圖阻止X使用手機，令X覺得奇怪，但仍繼續跟隨他到兆麟苑，詎料竟遭被告侵犯。

案件下星期一（6日）續審。

案件編號：HCCC 271/2019