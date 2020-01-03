【武漢肺炎】5宗入院懷疑個案　3宗化驗證實感染甲型H3流感病毒

湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，據該市衛生健康委員會公布，截至今日（3日）早上8時已累計有44宗個案，其中11人情況嚴重，惟當局仍未完成病原調查。 衞生署衞生防護中心公布，自去年12月31日，衞生防護中心共接獲5宗強監測個案報告，而所有患者最近均到訪武漢巿。截至今日，5宗個案中。有3名患者均對甲型(H3)流感病毒呈陽性反應。

衞生署衞生防護中心公布，截至今日共接獲接獲5宗加強監測個案報告，3名患均對甲型(H3)流感病毒呈陽性反應。（資料圖片）

尚有兩名病人化驗結果未出

衞生署衞生防護中心今日公布，目前共有5宗加強監測個案，當中一名14歲男病人入住雅麗氏何妙齡那打素醫院，對甲型(H3)流感病毒呈陽性反應。

而日前新增的2宗個案，分別是兩名12歲及41歲的女病人，兩人於過去兩周前往武漢，病徵包括發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，現正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。醫管局已向衞生署呈報有關個案及已將病人樣本送交化驗，衞生防護中心表示，上述兩宗個案亦對甲型(H3)流感病毒呈陽性反應。

目前尚有一名在屯門醫院留醫37歲女病及一名在瑪嘉烈醫院留醫44男病人，化驗結果仍未出。

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醫管局總感染控制主任賴偉文醫生指，有關病人現時情況穩定，初步調查顯示，病人於病發前並沒有到過武漢的濕街市，醫管局會繼續監察有關病人的情況及提供合適治療。

連同上述個案在內，公立醫院自2019年12月31日起，共向衞生署呈報五宗相關病人個案，其中兩人已經出院。