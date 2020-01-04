【除夕大抽獎】旅發局總幹事：抽獎混亂因技術問題　不排除再舉辦

旅遊發展局於除夕晚舉行的大抽獎活動出現混亂。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）在商台節目上表示，初步調查發現是出現技術問題，驗證碼被誤作垃圾郵件，而非網站不勝負荷，現已要求承辦商提交詳盡報告，指由於籌備時間不足引致問題，他對事件令政府受批評，感到不好意思。他提醒，得獎者不要被假冒電郵欺騙，領獎電郵近日發出，強調電郵中不會要求提供個人資料。 他又提到，明白到有關活動可能對不少市民感到失望，不排除往後時間可能推出其他補救措施，例如再次進行大抽獎。

程鼎一表示，日前大抽獎出現的技術性問主要因兩原因，先在壓力測試中，最高流量為每分鐘300萬人次使用，惟實際推出時則出現問題，電郵供應商誤以為是垃圾郵件，出現大量驗證碼問題。另外，對於推出前數小時才將原有以電話號碼登記，改為電郵的規則，他表示只是因為與網絡供應商溝通後，擔心負荷過大，旅發局建議將有關規則改為電郵。

他提到，推出有關抽獎的時間倉促，承認有較多改善空間，會聘請第三方顧問機構，進行獨立檢討，而負責有關活動系統的電競公司，是當時時間倉促及可行的情況下找到的有經驗進行相關活動的電競公司，對於今次抽獎帶來不少市民失望及投訴，他未有直接批評有關公司，強調派出獎品過程公平公正，有獨立會計師監察。

被問到會否擔心有市民用不同的電郵進行抽獎時，程鼎一説領獎的市民會再次接受查明身份，抽獎時所提供的資料若有大部份相同，亦不能進行抽獎活動，所以相信多次抽獎增加幾倍的可能性不高，他又承認首輪的超市禮券抽獎遊戲漏洞較多。

旅發局總幹事程鼎一表示，除夕大抽獎有混亂因技術問題。（黃寶瑩攝）

今次獎品只係400萬，令到更多市民開心

程又説，明白到不少市民可能對有關活動感到失望，強調遊戲主要是因為取消除夕煙花後，為新一年的到來增加氣氛而設，現時一發現問題所在會作出檢討，同時亦不排除往後時間可能推出其他補救措施，例如再次進行大抽獎，但會在進行檢討之後，找出問題原因及處理，可行的話會有機會再度推出，「因為今次嘅獎品其實加埋只係400萬，令到更多市民有所期待同開心，所以我哋會諗唔同嘅建議去做。」

他又強調將來若然遇上同樣問題，都會嘗試去克服，「冇可能因為發生過一次困難，有一啲好嘅意見就唔去做。」但他認為現階段難以評論旅發局或抽獎承辦商的責任。

此外，早前旅發局已經公布，是次抽獎活動花費約1000萬元，當中400萬元為獎品的價值，其他則為技術及其他項目。